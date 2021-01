Il cantante mascherato, Quarto grado o Freedom? La tv del 29 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 29 gennaio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione de “Il cantante mascherato”. Il programma prevede la partecipazione di 9 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 5 elementi ed il voto sui social. Conduce Milly Carlucci.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Quando le mani si sfiorano”; su Rai4 alle 21.20 “Reprisal”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna”; su Iris alle 21.10 “Potere assoluto” e su Italia2 alle 21.10 “Anarchia: la notte del giudizio”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Art night – Cercando Valentina”. Nata dalla penna di Guido Crepax nel 1965, Valentina è subito divenuta icona di un’epoca, grazie alla sua personalità libera e sensuale. A seguire, “Le circostanze. Vittorio Giardino”: il mondo nel mondo dell’artista attraverso le impressioni ed i giudizi di esperti, critici letterari, scrittori, cantautori.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai