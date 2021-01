Il Bergamo Longuelo si gode il suo gioiellino Christian Del Giacco: “Non vedo l’ora di tornare a giocare”

Il Coronavirus ha colpito duramente il calcio dilettantistico negli ultimi dodici mesi.

Dopo la ripartenza di settembre, le squadre sono state costrette a fermarsi dopo poche giornate delle normative entrate progressivamente in vigore, costringendo i Comitati Regionali a uno stop definitivo che ha interessato diverse categorie.

Fra le fasce d’età maggiormente penalizzate dalla pandemia vi sono sicuramente i giovani che, con grinta e passione, animano ogni domenica i campi di provincia.

Un esempio è quello di Christian Del Giacco, giovane talento orobico che ha saputo mettersi in luce nel campionato di Promozione con la maglia del Bergamo Longuelo.

Classe 2002, la promessa al servizio di mister Albergoni ha saputo rendersi protagonista negli anni non solo fra gli Under 17 e gli Juniores, ma anche in prima squadra.

Christian, innanzitutto le volevamo chiedere com’è stato il suo impatto con il Bergamo Longuelo e come si trova all’interno del gruppo?

Inizio col dire che reputo la mia squadra come una seconda casa, sto davvero bene. Mi hanno subito coinvolto nel progetto e siamo molto uniti, come una famiglia. Negli spogliatoi si ride e si scherza, questo per me è molto importante; i ‘senatori’ poi ti ricordano sempre di avere la testa al campo e io deve cercare di dare il massimo per aiutare la squadra e il mister a raggiungere il miglior piazzamento possibile in campionato.

Cosa ha pensato quel dannato giorno in cui hanno dichiarato lo stop al calcio dilettantistico?

La passata stagione purtroppo si è conclusa dopo ventuno giornate. Quest’anno invece siamo riusciti a disputare solamente tre partite, due vinte e una persa. La classifica era molto corta, ma l’ulteriore stop fino al 5 marzo ha messo la parola fine a questo campionato. Ovviamente come tutti i ragazzi che giocano a calcio e praticano sport, non vedo l’ora di tornare ad allenarmi e a giocare

Secondo lei, con le norme anti-contagio diramate dalla FIGC a settembre, si sarebbe potuto finire almeno solo il girone di andata?

Il mio parere è che questo campionato si debba ritenere concluso, sperando di ripartire in tutta sicurezza il prossimo settembre. Noi, come Bergamo Longuelo, abbiamo sempre rispettato alla lettera le norme anti-covid19, ma capisco le difficoltà che alcune società hanno avuto nell’applicarle. Non tutti dispongono di spazi adatti e persone disposte a farle rispettare. Secondo me, per procedere ad una ipotetica ripartenza, si sarebbe dovuto sottoporre le squadre ai tamponi almeno ogni due settimane e, nel migliore dei casi, ogni volta che si deve giocare, come avviene dalla serie D alla serie A, anche se ovviamente la quantità di soldi su cui le squadre dilettantistiche possono contare è totalmente diversa. L’assenza di pubblico poi avrebbe inciso ancora di più sui conti societari e in questo momento alcune realtà della Bergamasca e non solo, hanno alzato bandiera bianca

Torniamo a parlare di calcio giocato; tre gol in tre partite, uno ogni 90’, questo fa di lei uno dei migliori 2002 nella Bergamasca. Come si è trovato quando ha fatto il salto da Juniores alla prima squadra?

Non è stato facilissimo, il divario nelle squadre giovanili a volte è ampio, passi giornate in cui la partita finisce 7-0 e altre in cui pareggi 0-0. In Promozione le squadre sono molto competitive e ogni anno c’è una formazione che spicca ma le partite sono giocate al massimo del ritmo fino al triplice fischio. Poi, ti trovi a giocare con gente che magari ha vent’anni in più di te. All’inizio hai paura di sbagliare, ti senti in soggezione, poi con il tempo capisci che i tuoi compagni sono lì per aiutarti e prima di fare un passaggio azzardato, ci pensi due volte. Devo dire che con il Bergamo Longuelo sono stato molto fortunato perché come ho detto in precedenza, si è creata una coesione tale tra il gruppo dei senatori e quello dei ragazzi, da potersi considerare una vera e propria famiglia”.

E a chi non riesce a vedersi in prima squadra, cosa consiglierebbe?

Il talento non basta, ci vuole tanto allenamento e tanto sacrificio. Bisogna essere disposti a far fatica, ma poi viene ripagata. Ai ragazzi dico di non smettere mai di crederci, non mollate mai. Allenatevi costantemente e bene, vedrete che prima o poi arriverà l’opportunità giusta

Un aspetto tragico da non sottovalutare in questo periodo è l’abbandono dello sport da parte di tanti ragazzi della tua età. Secondo lei ci può essere un rimedio?

Ci sono varie ragioni che spingono un ragazzo ad abbandonare lo sport, sicuramente questo periodo non aiuta. Secondo me il fuoco deve essere acceso dentro di sé, alimentandolo con l’allenamento in attesa che si riprenda, magari anche solo la corsetta serale, per ritrovare quel piacere di far fatica. Poi una parte la fanno anche i vari educatori, allenatori, mister, che devono essere bravi a mantenere un rapporto con il proprio allievo o la propria squadra.