Gli Iside lanciano “Pastiglia v7”: il singolo-medicina a firma Sony Music Italy

Ci vuole coraggio a proporre qualcosa di diverso. La diversità a volte non viene accettata, a volte spaventa. Per fortuna vivono tra noi artisti impavidi, che credono in più di ogni cosa in quello che fanno: musica.

Non potrei definire diversamente gli ISIDE, progetto nativo bergamasco, tra i 12 selezionati per RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese. Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Dario Riboli e Giorgio Pesenti, sono “quattro amici che produco musica”, così si definiscono, tanto uniti da sembrare una cosa sola.

Ma, attenzione, non chiamateli band. “Siamo un collettivo, in cui i ruoli non sono di certo barriere” – specificano. I ragazzi hanno saputo cogliere l’opportunità di una “fessura” non ancora battuta in Italia. In loro convivono trap, elettronica, pop, e molto altro. Sono diversi dalla mischia e, anche per questo, piacciono. Si sono creati con impegno e duro lavoro, una bella reputazione. Ora è in arrivo un’altra grande soddisfazione.

Da venerdì 29 gennaio disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo “Pastiglia V 7”, il primo a firma Sony Music Italy. E già stanno lavorando al nuovo disco…

“Pastiglia V 7” è il titolo del vostro nuovo singolo. Cosa cura questa vostra “medicina”?

Giorgio: Questa canzone, che ha scritto Dario, parla di amore. La pastiglia rappresenta il bene che l’altra persona ti dona. In questo caso si intende l’amore come cura. Non solo, “Pastiglia V 7” è la cura all’autodistruzione, è la riscoperta dei sentimenti positivi che ti ricordano cosa significa stare bene. Il desiderio di prendersi tutto degli altri e lasciare che venga fatto lo stesso a noi. È un elogio a tutto ciò che fa stare meglio.

Cosa significa “v 7”?

V 7 sta per versione numero 7. Quando lavoriamo ad un disco, la prima versione di ogni canzone non è mai quella definitiva. Riflettiamo, facciamo dei cambiamenti, lavoriamo e rilavoriamo sul pezzo. Così nascono varie versioni della stessa canzone, fino ad arrivare a quella che sembra definitiva, e che scegliamo per la registrazione, ma in realtà non lo è. Potremmo continuare a sperimentare ancora. Ogni volta che raggiungiamo delle modifiche importanti, cambiamo la versione e aggiungiamo un numero. Ci piaceva l’idea di lasciare “V 7” nel nome perché è parte del processo, per noi – forse – più importante del risultato.

Daniele: questo è anche segno del fatto che teniamo molto alla nostra musica, che ci dedichiamo tutti noi stessi. Si tratta di un lungo lavoro, riflettiamo tantissimo su come dovrà uscire il pezzo. Il nostro lavoro non è mai campato per aria.

Giorgio: E poi ci piace pensare che un giorno ci sarà un’altra versione di “Pastiglia”, magari “Pastiglia-v8”.

Come accade per le vostre canzoni, anche voi nel tempo siete cambiate, fino ad adesso gli Iside di oggi. Avete fatto una scelta: è stata naturale o ha comportato un costo o una rinuncia?

Giorgio: Io credo che sia stata fatta una scelta senza rinuncia alcuna. Il progetto degli Iside mi sta dando tantissimo, mi sta arricchendo da un punto di vista umano e artistico. Cresciamo tutti insieme e cambiamo continuamente. Per noi è una trasformazione in avanti, una crescita. Non mi sento di poter dire di aver rinunciato a qualcosa, se non a quello di cui non avevo più bisogno. Ad esempio, l’ultimo step importante è stato firmare il contratto con Sony. Una scelta di cui siamo contenti, senza rinunce.

Daniele: anche io la penso come Giorgio. Io penso che l’unico elemento negativo di fare una scelta è che te ne precludi di altre, è inevitabile. Purtroppo, non abbiamo a disposizione tempo infinito, ma sarebbe bello che ogni giornata durasse almeno il doppio. Noi abbiamo scelto una identità ben precisa, ma continueremo ad andare in avanti, a crescere.

Giorgio: Esatto. E potrebbe esserci una versione numero 14 di “Pastiglia”.

La vostra musica non è inquadrabile in un genere preciso. Anche la vostra formazione è fuori dagli schemi della musica mainstream…

Giorgio: Abbiamo degli strumenti che suoniamo live. Dario alla voce, Daniele alla chitarra, Dario rivoli ai sintetizzatori, e io al pad elettronico (suoni di batteria ndr). Ma sono ruoli “escamotage”, ce li siamo distribuiti in questo modo per poter suonare live. Il concetto di band ci sta un po’ stretto, un collettivo, quattro persone che si trovano in uno studio, scrivono e producono musica.

Daniele: Quando scriviamo un pezzo, non si sono le barriere dei ruoli. Io sono il chitarrista, ma penso anche al resto e così vale per gli altri. Quando lavoriamo in studio siamo in continua interazione, ognuno è libero di portare idee e proposte. Pensiamo a come fare perché il pezzo esca nel modo migliore e, per fare questo, ognuno mette il proprio contributo su tutto il processo.

Avete parlato del processo, ognuno di voi è fondamentale per la creazione del pezzo. Nel vostro caso, arriva prima il testo o la musica?

Daniele: sinceramente non ricordo come sia andata con Pastiglia. A volte siamo io, Giorgio e Dario Ripoli a portare una base su cui Dario, il cantante, costruisce una base per la voce. In questo caso il testo viene dopo, come ultimo elemento. A volte è il contrario: Dario propone in studio una linea di voce, magari senza testo. Tendenzialmente le parole sono l’ultima parte ad essere chiusa.

Giorgio: È sempre un botta e risposta tra noi. Ad esempio, la versione numero 2 di Pastiglia, aveva un testo diverso da quello che ascolterete. Abbiamo dovuto lavorare parecchio per arrivare alla versione scelta. Succede così: ad un certo punto capiamo che abbiamo raggiunto un quello che tutti volevamo. Non è mai un compromesso.

Chi sono i vostri mentori artistici? Da chi siete stati influenzati musicalmente?

Daniele: Abbiamo molte influenze estere. Sicuramente Frank Ocean è uno dei principali.

Giorgio: Abbiamo le idee molto chiare su cosa ci piace e cosa no. All’inizio del nostro percorso ci siamo “incanalati” in un buco del panorama italiano, uno spiraglio in cui mancava uno stile che c’è all’estero da tempo. Ma tra gli artisti italiani che amiamo di più c’è Venerus. Lui, come altri, ha una visione della canzone innovativa, non classica.

Dovete a Bergamo la vostra nascita come persone e come artisti. Quali sono i luoghi a cui vi sentite più legati?

Daniele: Il primo luogo a cui penso è lo studio nella cantina a casa di Giorgio. È li che nasce tutto. Si tratta di uno studio home made contenuto in un prefabbricato. È il nostro posto, molto personale. Ancora adesso è il luogo in cui lavoriamo.

Giorgio: Vanno citati poi Ink ed Edonè, entrambi di Bergamo. In particolare, quest’ultimo è un punto di riferimento per noi, è stato il luogo in cui ci siamo esibiti e abbiamo avuto modo di sperimentare musica e stili.

A quale vostra canzone vi sentite più legati?

Daniele: “Cosa volevi da me”. È quella che si avvicina di più alle sensazioni che cerco in una canzone. Paradossalmente è la meno ascoltata di tutte, ma è quella che mi colpisce di più.

Giorgio: Sono due le canzoni a cui sono particolarmente legato. “Paradiso”, di cui cambierei mille elementi, ma è stato l’inizio di tutto. È bella perché è la prima. E poi amo, come Daniele, “Casa volevi da me”, il nostro pezzo più libero. Conosco persone che, ascoltando questa canzone, hanno provato le stesse sensazioni.

A fatica il vostro genere trova una definizione, avete cambiato più volte nome e siete in trasformazione continua. In questo momento del viaggio, chi sono veramente gli Iside?

Giorgio: Prima di tutto siamo quattro amici, questo non cambierà mai. Ma è difficile autodefinirsi.

Daniele: Siamo quattro amici che, insieme, stanno cercando una loro identità ben precisa che li possa rappresentare solo attraverso la musica.