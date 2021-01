Giornata della Memoria: la commemorazione di Boltiere

Il 27 gennaio è stata commemorata la Giornata della Memoria. Lo stesso giorno del 1945, le truppe sovietiche entravano nel campo di concentramento di Aushwitz, liberando migliaia di ebrai dal dominio nazista.

L’amministrazione comunale di Boltiere è intervenuta nelle classi terze della scuola secondaria di Boltiere con il Vicensidaco Renato Cavalleri e con l’assessore all’istruzione Cinzia Begnardi. Insieme alle ragazze e ai ragazzi si è potuto rendere omaggio alle vittime di quel tragico ed oscuro periodo della storia d’Europa e del nostro Paese.

Sempre l’amministrazione è intervenuta all’iniziativa “Sassi che parlano”, promossa dalle ACLI insieme allo stesso Istituto Comprensivo. Nel parcheggio di Via 27 Gennaio si sono potuti lasciare in segno di ricordo un sasso dipinto ed un pensiero, dedicati alla Giornata della Memoria.

Sempre con la collaborazione tra Istituto Comprensivo e ACLI verrà effettuato un’importante iniziativa anche per il Giorno del Ricordo del 10 Febbraio. In quella data vengono ricordati i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. In via Martiri delle Foibe verranno ricordati i fatti di allora, grazie anche all’intervento di un nipote di esule istriano.

Lo stesso giorno il parco presente nella stessa via, verrà inaugurato e intitolato ai Martiri delle Foibe.