Chiuduno, scritte antisemite nel Giorno della Memoria, il sindaco: “Vergognatevi”

A poche ore dal Giorno della Memoria, a Chiuduno sono comparse scritte antisemite all’esterno dalla scuola media di via Aldo Moro.

Frasi contro ebrei e non solo, in particolare su un lampione, in cui l’autore del gesto ha esordito scrivendo: “Sono le 2.44 del 28/1/2021…”, prima di prendersela con musulmani, ma pure americani, con un disegno delle Torri Gemelle attaccate da un’aereo che ricorda l’Undici Settembre.

L’episodio è stato stigmatizzato dal sindaco Stefano Locatelli (Lega), che ha pubblicato su Facebook una foto delle scritte, rivolgendosi direttamente a chi le ha realizzate: “Sono state presentate denunce contro ignoti e insieme agli agenti della polizia locale stiamo analizzando le immagini delle telecamere della zona – le sue parole – . Nel frattempo consiglio all’autore di presentarsi in Comune nei prossimi giorni almeno a chiedere scusa, Sarebbe quantomeno un tentativo di rimediare, sperando si sia reso conto della gravità del gesto”.

“A nome di tutta l’amministrazione – prosegue Locatelli – condanno questa vergogna. Provo solo pena per chi è stato capace di fare una cosa simile. Peccato non esista il vaccino per curare l’ignoranza, se non lo studio che evidentemente qui è mancato”.

Il primo cittadino cita anche Primo Levi: “Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo, ha giustamente scritto. Ecco perché bisogna condannare questi gesti e continuare a ricordare quel che è successo negli anni più bui della nostra storia”.