Automha e Yili Group per soddisfare ogni esigenza

Automha è un’azienda italiana leader nel settore dell’automazione e dell’intralogistica, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di magazzini automatici. Situata ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, l’azienda opera non solo sul territorio nazionale, ma anche su quello internazionale, contando sedi produttive e commerciali dislocate in Canada, Messico, Spagna, India e Cina.

L’azienda nel corso degli anni ha saputo sviluppare un know-how d’eccellenza, realizzando sistemi automatici complessi che hanno trovato applicazione nei più svariati settori industriali:farmaceutico, tessile, food&beverage, frozen, elettromeccanico, metallurgico e molti altri.

YILI Group è un’azienda cinese leader nella produzione di prodotti lattiero-caseari. Nata nel 1956 e situata a Hohhot in Cina, oggi la società conta oltre 100 stabilimenti in tutto e un fatturato che nel 2019 ha superato il 90 miliardi di RMB. È una delle imprese più importanti del continente asiatico: lo dimostra il fatto che l’azienda è stata sponsor dei Giochi Olimpici di Beijing del 2008 attraverso la fornitura di prodotti lattiero-caseari, di Shanghai World Expo nell’anno 2010 ed è stata scelta come partner ufficiale delle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino e dei Giochi Paralimpici invernali.

Negli ultimi anni l’azienda è stata protagonista di uno sviluppo esponenziale che ha riguardato soprattutto il mercato cinese. Tale crescita non solo ha permesso alla società di arricchire la sua gamma di prodotti, al fine di rispondere con maggiore efficacia e prontezza alle necessità dei propri clienti situati in tutto il mondo, ma anche di espandersi dal punto di vista territoriale. Si è resa infatti necessaria la costruzione di ulteriori fabbriche dotate di aree di stoccaggio e di logistica, al fine di gestire e sistemare in maniera efficiente e con maggiore velocità la merce all’interno degli scaffali.

Per la realizzazione del magazzino situato nella nuova fabbrica di Doqing, nel nord della Cina, Automha è stata selezionata come partner, fornendo la soluzione ideale per rispondere alle necessità della realtà cinese: massimizzare lo stoccaggio nonostante il limitato spazio a disposizione, stoccare in multiprofondità e ottimizzare lo spazio disponibile.

La soluzione ideale proposta da Automha consiste in un magazzino lungo 51metri e alto 9 metri, gestito in modalità sia FIFO (First In, First Out) sia LIFO (Last In, First Out) e dotato di una capacità di stoccaggio di oltre 10.000 posti pallet della portata di 1.500 kg l’uno. Automha ha progettato per YILI Group un magazzino che si sviluppa su quattro livelli, ognuno gestito da AUTOSATMOVER, un sistema modulare di ultima generazione, versatile e completamente automatico per l’automazione dello stoccaggio in multiprofondità dei pallet. Inoltre, ognuna di queste macchine è composta da MOVER, una navetta madre che scorre sui binari perpendicolari ai canali di stoccaggio alimentata da una blindosbarra, e da SUPERCAP, un satellite posizionato a bordo dell’altra componente e che realizza lo stoccaggio all’interno di sistemi completamente automatici.

Questa configurazione permette numerosi vantaggi: consente di sfruttare completamente lo spazio della struttura, grazie all’utilizzo di macchine poco ingombranti in grado di scorrere su corsie esterne alla scaffalatura di stoccaggio. In aggiunta, garantisce una riduzione significativa dei tempi sia di stoccaggio e sia di picking e di quelli di ingresso e di uscita della merce dal magazzino.

Per Automha è motivo di orgoglio e soddisfazione l’aver introdotto i propri prodotti all’interno della realtà YILI Group, la quale sembra crescere e affermarsi sempre più all’interno del mercato e del proprio settore, tanto che anche nel 2020 si è riconfermata come azienda leader nel settore.