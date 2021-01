Verso Bergamo e Brescia capitali della cultura: dialogo online tra i due vescovi

Saranno monsignor Francesco Beschi e monsignor Pierantonio Tremolada i prossimi ospiti di Towards 2023, il percorso delle Acli di Bergamo e Brescia verso l’evento Capitali della Cultura.

Venerdì 29 gennaio alle 18.30 i vescovi di Bergamo e Brescia saranno in dialogo sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle associazioni per un confronto sugli scenari ecclesiali possibili in vista del 2023. Prosegue dunque la prima fase dell’itinerario che, dopo il meeting con i due sindaci, vede al centro della scena l’istituzione ecclesiastica. Diverse e scottanti le questioni sul piatto: da un possibile progetto comune in vista del 2023 al patrimonio del cattolicesimo democratico, dal ruolo del laicato ad una cultura concreta della fraternità, dalla nuova concezione della famiglia al ruolo della Chiesa nella svolta ecologica.

A moderare il dialogo sarà Nunzia Vallini, direttrice de “Il Giornale di Brescia”.