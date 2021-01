Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina ci porta alla scoperta del tempo che farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale protegge solo parzialmente la nostra regione dai sistemi nuvolosi che scorrono a nord delle Alpi. Anche oggi infatti assisteremo al passaggio di un po’ di nuvole su gran parte della Lombardia, accompagnate da precipitazioni sull’arco alpino. Un ulteriore indebolimento dell’alta pressione permetterà il passaggio di altre perturbazioni nei prossimi giorni, associate in questo caso alla possibilità di qualche debole precipitazione anche in pianura, specie nella giornata di sabato. Per il resto della settimana le temperature non subiranno grosse variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Giovedì 28 gennaio 2021

Tempo Previsto: al primo mattino poco nuvoloso in pianura con tendenza a rapido arrivo di nuvole alte, nuvoloso sulle Prealpi, molto nuvoloso sulle Alpi, dove sono previste deboli nevicate oltre 1300 metri su Valchiavenna, Valtellina e alta Valcamonica. Precipitazioni in generale molto deboli ad eccezione del Livignasco. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, con tendenza a maggiori schiarite a partire da ovest, nuvoloso sulle Prealpi, molte nubi sulle Alpi, con deboli nevicate oltre 1300 metri su Valchiavenna, Valtellina e Valcamonica. In serata tendenza al miglioramento con ampie schiarite in pianura e sulle Prealpi, nuvoloso sull’arco alpino con deboli nevicate sui versanti più settentrionali.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra -2 e 0 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.

Venerdì 29 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, molto nuvoloso o coperto sulle Alpi dove sono previste deboli nevicate oltre 1500 metri su Valchiavenna e alta Valtellina. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso sulle Prealpi, molte nubi sulle Alpi con deboli nevicate oltre 1300 metri su Valchiavenna, Valtellina e Valcamonica. Possibile il transito di qualche breve piovasco anche sulla pianura centro-orientale. In serata tendenza al miglioramento con ampie schiarite in pianura e sulle Prealpi, nuvoloso sui versanti più settentrionali delle Alpi con la possibilità di qualche fiocco di neve. Possibile formazione di qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 1 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11 °C.

Sabato 30 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con tendenza ad ulteriore aumento delle nubi a partire da ovest. Nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto su tutti i settori con l’arrivo di deboli precipitazioni sparse e deboli nevicate oltre 1100 metri sui rilievi. In serata nubi diffuse con deboli precipitazioni sui settori centro/orientali. Graduale cessazione dei fenomeni da ovest verso est nel corso della notte.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 4 e 6 °C.