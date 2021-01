Mectronic lancia la nuova gamma di dispositivi laser per la terapia riabilitativa

Mectronic, azienda tra le principali in Italia nel settore della laser terapia presente in 45 Paesi, ha affrontato le difficoltà del mercato con resilienza investendo energie e risorse nell’innovazione dei prodotti: tra le funzionalità promosse dalla nuova gamma la possibilità di massimizzare l’efficacia terapeutica e utilizzare software di ultima generazione. Il nuovo anno si è aperto, inoltre, con la vittoria del prestigioso Good Design Award 2020 per Chelt Therapy e col rinnovo d’importanti partnership, tra cui quelle con AC Milan, Atalanta BC e Federazione Italiana Canottaggio.

Investire energie, tempo e risorse nello sviluppo di avanzati dispositivi tecnologici nonostante la situazione di emergenza sanitaria, presentando nuove linee di apparecchiature made in Italy elaborate grazie all’incessante ricerca scientifica. Inizia nel segno dell’innovazione il 2021 di Mectronic, azienda di Grassobbio punto di riferimento a livello internazionale per la realizzazione di laser per la terapia riabilitativa, che ha scelto di utilizzare le proprie risorse per far evolvere ulteriormente le tecnologie più avanzate nel settore elettromedicale, anche grazie alla collaborazione costante con i più autorevoli professionisti della riabilitazione e con i migliori centri medici. Potenza, efficacia delle prestazioni, versatilità e compattezza, ecco le caratteristiche principali delle rinnovate linee: PLUS, di cui fanno parte iLux Plus (laser terapia), Doctor Tecar PLUS (tecar terapia) e Pulswave PLUS (terapia ad onde d’urto), SMART, che comprende iLux SMART e Doctor Tecar SMART, e la gamma fiore all’occhiello dell’azienda che comprende iLux XP (Theal Therapy), lxyon XP (Theal Therapy), Doctor Tecar XP (tecar terapia) e CHELT, di recente premiata con il prestigioso Good Design Award 2020, promosso da The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Ma non è tutto, perché Mectronic ha deciso di rinnovare le importanti e fruttuose partnership già instaurate in passato come, tra le altre, quelle con AC Milan e Atalanta BC, per quanto concerne il mondo del calcio, e quella con la FIC – Federazione Italiana Canottaggio in ambito olimpico. Spazio anche all’espansione nei mercati esteri: dopo la presenza già ampiamente consolidata in 45 paesi stranieri tra Europa, Asia e Stati Uniti, l’azienda punta a raggiungere il mercato degli Emirati Arabi Uniti e dell’area asiatica.

“Da oltre 40 anni puntiamo all’eccellenza nel settore elettromedicale e, anche se il 2020 ha rappresentato un periodo estremamente difficile per tutti, abbiamo continuato a innovare e lavorare duramente per fare la differenza – ha spiegato Ennio Aloisini, CEO di Mectronic –. Per questo motivo siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova gamma di dispositivi, realizzati in Italia con tecnologie all’avanguardia e studiati per essere al fianco dei professionisti, aiutandoli in qualsiasi circostanza. Si tratta di prodotti potenti e versatili che, integrando nuovi strumenti brevettati e funzioni di software avanzate, garantiscono un trattamento sicuro e funzionale, e la massima performance terapeutica. Ma non ci fermiamo qui: vogliamo continuare a coltivare le importanti partnership nel mondo dello sport instaurate nel corso degli anni ed espandere il nostro mercato in nuovi territori esteri, esplorando anche nuovi territori negli Emirati Arabi Uniti e nell’area asiatica”.

Ma quali sono, nel dettaglio, le principali caratteristiche dei dispositivi delle linee rinnovate? La Plus comprende iLux Plus, punto di riferimento per la terapia laser che, grazie alla possibilità di personalizzare le caratteristiche del raggio, consente di ottimizzare i risultati terapeutici e curare rapidamente diverse patologie, Doctor Tecar PLUS, il più potente, versatile e avanzato sistema di tecarterapia al mondo, che eroga da 300 kHz a 1,5 MHz, e Pulswave Plus, che grazie all’innovativo sistema MAG-PULSE, consente di generare impulsi fino a 25 Hz di frequenza con energia compresa tra 50mJ e 200 mJ. Si rinnovano anche le eccellenze Mectronic già consolidate di dispositivi ovvero iLux XP, lxyon XP, prodotto che grazie alle 6 differenti lunghezze d’onda e all’elevato range di potenze rappresenta l’ultima frontiera della laser terapia, Doctor Tecar XP, dispositivo per tecar terapia che eroga da 200 kHz a 3MHz, con una potenza massima di 300VA, e CHELT, l’innovativa sinergia tra crioterapia ad aria fredda secca a -30 °C con controllo termico e laserterapia THEAL, che massimizza i risultati terapeutici sia in fase acuta sia in quella cronica. La linea SMART, infine, comprende iLux SMART, sistema per laser terapia compatto, leggero e facile da utilizzare, e Doctor Tecar SMART, dispositivo per tecar terapia che presenta due modalità di emissione, continua e pulsata, e raggiunge fino a 70VA di potenza.