Confartigianato, nuovo servizio per gestire il lavoro domestico

Il settore del lavoro domestico negli ultimi tempi sta ricoprendo una funzione sociale importantissima nella gestione familiare e nel nostro sistema di welfare.

L’anzianità crescente della popolazione e la stessa pandemia hanno fatto emergere la necessità di servizi di cura ed assistenza nelle loro case per gli anziani malati, così come la didattica a distanza ha reso necessaria la presenza di persone di fiducia in grado di badare ai ragazzi mentre i genitori sono al lavoro.

Se diventa quindi sempre più necessario ricorrere alle figure di badanti, babysitter e colf, è però importante essere preparati a gestire con attenzione e professionalità gli aspetti contrattuali, contributivi, assicurativi e fiscali del loro lavoro, anche alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro siglato l’8 settembre 2020.

In aiuto a quanti vogliono assumere, regolarizzare e gestire i propri collaboratori domestici, Confartigianato Imprese Bergamo ha attivato il nuovo servizio “Gestione lavoro domestico” con uno staff di esperti qualificati dei comparti Servizi alla Persona e Area Lavoro, che, a tariffe agevolate, sono pronti ad amministrare tutti gli adempimenti legati al rapporto di lavoro.

Tra gli adempimenti gestiti: consulenza sul contratto di lavoro collettivo, pratiche di assunzione, assistenza continuativa con elaborazione cedolini paghe, monitoraggio contributi Inps, gestione degli istituti contrattuali quali malattia, infortuni, congedi, certificazione unica annuale, cessazione del rapporto.

Il servizio “Gestione lavoro domestico” è aperto agli associati di Confartigianato Imprese Bergamo, ai soci pensionati Anap e a tutti i cittadini interessati.

Per maggiori informazioni e per aderire al servizio è possibile contattare la Segreteria Lavoro Domestico (tel. 035.274.241 e-mail: lavoro.domestico@artigianibg.com).