Che Dio ci aiuti, Rocketman o i talk-show sulla crisi di governo? La tv del 28 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 25 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Etichette” e “Prenditi cura di me”. Nel primo, arriva in convento lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida: quell’uomo nasconde qualcosa! Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra davvero avere solo buone intenzioni. Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano: peccato che il dottore crede si tratti di un appuntamento romantico. Erasmo, ferito dalle parole di Ginevra, torna al suo vecchio giro di criminalità.

Nel secondo, Azzurra e suor Angela scoprono il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto, viene assistito da suor Angela: questa vicinanza fa riaffiorare nuovi ricordi nella suora. Mentre Monica vorrebbe uscire con Emiliano, la relazione tra Nico e Ginevra è a un bivio.

Canale 5 alle 21.40 proporrà in prima visione deluxe del biopic vincitore del premio Oscar per la miglior canzone “Rocketman”, nel quale si narra la pirotecnica vita di Elton John. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes – dove al termine della proiezione ha ricevuto una lunga standing ovation -, il film vede il musicista inglese interpretato da Taron Egerton (Kingsman-Secret Service, Billionaire Boys Club), premiato con un Golden Globe come miglior attore in un musical.

L’opera narra la storia del re del pop, a partire dalle sue prime esperienze alla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli Anni ’80.

Una vita complessa, quella di Elton, che da ragazzo timido e impacciato diverrà un’icona globale, alle prese con alcolismo e tossicodipendenza. Dipendenze che riuscirà a superare, così come a vivere apertamente la sua omosessualità, diventando un modello e una fonte d’ispirazione per tante generazioni a venire.

“Rocketman” vive di un soundtrack da brividi: 22 brani, tra i più famosi di Elton John – tra questi, Your Song, Don’t Go Breaking My Heart, Rocket Man, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Sorry Seems to Be the Hardest Word, I’m Still Standing – e una canzone (I’m Gonna) Love Me Again composta appositamente, cantata in duetto dallo stesso John insieme a Egerton.

RaiDue alle 21.15 trasmetterà la partita di calcio tra Napoli e Spezia, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con “La pupa e il secchione e viceversa”.

Spazio all’attualità e alla politica, con una particolare attenzione alla crisi di governo, su Rete4 alle 21.25 “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Operation finale”; su La5 alle 21.05 “Un’ottima annata – A good year”; su Iris alle 21.10 “Tango & Cash” e su Italia2 alle 21.10 “Blair Witch”.

Su Rai4 alle 21.20 trasmetterà la serie “For life”. Aaron Wallace viene accusato ingiustamente e condannato all’ergastolo. Durante la sua prigionia studia per conseguire l’abilitazione ad avvocato e nel frattempo fornisce consulenza legale ai suoi compagni di carcere.

Su Rai5 alle 21.15 “Daniel Harding festeggia Beethoven con l’Orchestra Rai”. Verrà eseguita la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset