Superbonus 110%, incentivi alle assunzioni, crediti d’imposta: webinar per aiutare le imprese

Esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e Superbonus 110%.

Sono solo alcune delle novità introdotte o riconfermate dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021, grazie anche all’intenso impegno parlamentare di Confartigianato che si è fatta portavoce richieste delle piccole imprese.

Per aiutare gli imprenditori a conoscere le novità più importanti e tutte le opportunità, anche attraverso esempi, simulazioni e suggerimenti, Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato tre webinar gratuiti, a cura degli esperti delle Aree Lavoro, Fiscale e Credito di via Torretta.

Il primo si terrà martedì 2 febbraio alle ore 18.30, e ha per titolo

“LEGGE DI BILANCIO 2021. LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO”.

L’incontro illustrerà le principali novità in materia di lavoro a favore delle imprese, tra cui la proroga del trattamento di integrazione salariale per altre 12 settimane, gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, gli incentivi all’occupazione giovanile e femminile.

Il secondo webinar, martedì 9 febbraio alle ore 18.30, si intitola

“LEGGE DI BILANCIO 2021. LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA FISCALE”.

L’incontro si propone di illustrare le principali novità in materia fiscale e la loro applicazione nella gestione aziendale. Tra le previsioni contenute nella norma ci sono, per esempio, la semplificazione fiscale e abolizione dal 2022 del cosiddetto “esterometro”; la proroga dei Bonus legati alla Casa e del Superbonus 110%; la nuova versione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione.

Terzo e ultimo webinar, martedì 16 febbraio alle ore 18.30, affronterà infine il tema

“SUPERBONUS 110% E BONUS CASA. SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO”.

L’incontro illustrerà le caratteristiche dei bonus “Casa” e del Superbonus a beneficio di tutti gli associati, e in particolare delle imprese dell’Area Casa, che potranno anche approfondire la possibilità per l’impresa che ha eseguito i lavori di operare uno sconto in fattura e di cedere il credito alla propria banca, fornendo così un servizio di fidelizzazione alla propria clientela.

Nell’occasione Confartigianato Imprese Bergamo presenterà il suo nuovo “Sportello Bonus Casa”, un servizio che aiuta le imprese del comparto fornendo loro consulenza ed assistenza a 360 gradi relativamente a queste pratiche.

Per iscriversi ai webinar compilare il form disponibile sul sito: wwww.confartigianatobergamo.it.