L’ospedale della Fiera è ‘Covid free’, al Papa Giovanni 48 pazienti ricoverati

Ha salutato l’ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva l’ospedale della Fiera di Bergamo, da martedì 26 gennaio ufficialmente “Covid free”.

La struttura – fanno sapere dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – rimarrà attrezzata per un’eventuale nuova recrudescenza del virus e tutti i pazienti Covid saranno accolti dal Papa Giovanni.

All’ospedale di Bergamo sono attualmente 48 i pazienti ricoverati, 30 in degenza e 18 in terapia intensiva.

Numeri in calo rispetto a qualche settimana fa (il 10 gennaio erano 74 i pazienti Covid) e che al momento consentono a medici e infermieri di lavorare senza particolari pressioni, anche se l’invito è quello di mantenere sempre alta la guardia.

Se ai primi di marzo la situazione sarà tornata alla normalità, non è escluso che anche la Fiera possa tornare a svolgere le sue attività: “La diminuzione dei malati è la vera buona notizia di cui non possiamo che essere tutti contenti” si limita per ora a commentare Fabio Sannino, presidente dell’Ente Fiera.