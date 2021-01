Il Don Pasquale di Donizetti, Coppa Italia o La Caserma? La tv del 27 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 27 gennaio su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. Direttore Riccardo Chailly. Regia Davide Livermore. Scene Davide Livermore e Giò Forma. Costumi Gianluca Falaschi. Luci Nicolas Bovey. Con Ambrogio Maestri, Rosa Feola, René Barbera, Mattia Olivieri, Andrea Porta. Regia tv Patrizia Carmine.

RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Juventus e Spal, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Su Canale5 alle 21.40 andrà in onda la fiction “Made in Italy”. Irene supera l’esame da giornalista, con un po’ di aiuto da parte della sorte. Rita Pasini le chiede di accompagnarla dal giovane stilista Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione. Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a pesare per la copertina di Appeal. Durante una serata di festeggiamenti con gli amici, conosce in un locale Davide Frangi, un uomo affascinante, che la aiuterà a risolvere un grosso pasticcio che potrebbe costarle caro. Nel frattempo Filippo, innamorato di un giovane tossicodipendente, viene pestato a sangue dagli spacciatori. Il figlio di Rita, Simone, frequenta ambienti estremisti di sinistra ed è osservato dalla questura. Lei dovrebbe recarsi a Roma per intervistare Valentino, ma affida l’incarico a Irene e Monica per poter offrire il suo aiuto al figlio, che lo ha sempre respinto. Lo stilista, offeso, rifiuta di ricevere le ragazze, che quando tornano a Milano si trovano anche buttate fuori casa.

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via “La caserma”, docu-reality che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Si tratta di un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni.

Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a mettersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia.

Dovranno adattarsi a un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo, Renato Daretti.

La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani durante tutte le 6 puntate.

Il programma è un mix tra romanzo esperienziale e adventure, con l’idea di raccontare i ventenni del 2020 che gli autori del programma descrivono come “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nel futuro e ben consapevole di se stessa”. Tra i 18 e i 23 anni, i protagonisti sono ragazzi “comuni”. Studenti, lavoratori o appartenenti alla sempre più nutrita categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro. Attraverso un training ispirato alla disciplina militare, si troveranno ad affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, e poi suggestive arrampicate e spettacolari traversate di un ponte tibetano.

Questi giovani avranno dunque trenta giorni per superare i propri limiti, per crescere e diventare un po’ più adulti. Scopo del programma sarà la formazione di un gruppo solidale e unito: ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” – sfruttando le capacità e superando le divergenze – per un unico obiettivo, essere una squadra.

Lo scenario, particolarmente affascinante per la stagione invernale, sarà Levico, in provincia di Trento, con una struttura adibita a caserma, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura.

La location è immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e sovrastata da una spettacolare cima montuosa. Il centro è composto di 4 edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Mission: Impossible – Rogue nation”; su Rai4 alle 21.20 “Morgan”; su La5 alle 21.05 “Stuck in love” e su Iris alle 21.10 “The millionaire”.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.45 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.