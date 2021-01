Dalla proroga delle esenzioni per patologia alle istruzioni per la domanda d’invalidità: il notiziario Cisl

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl.

Bergamo: scarso il ricorso all’assistenza domiciliare

Nella nostra provincia circa il 22 % della popolazione è costituita da over 65

(250.894 nel 2020), di questi circa il 20% ha limitazioni funzionali gravi e necessita

di assistenza personale domiciliare per condurre una vita dignitosa e in condizioni

accettabili. Purtroppo, però, solo pochissimi (circa il 4%) usufruiscono dell’assistenza

domiciliare”. È l’analisi di Caterina Delasa, segretaria generale di FNP CISL

Bergamo, dopo la diffusione dei dati ISTAT sulle condizioni di vita della

popolazione anziana.

Emersione lavoro nero: boom di badanti

Il covid 19 ha favorito l’emersione di una parte di lavoro nero di colf e badanti nelle

case italiane, spingendo il totale dei regolari oltre quota un milione. È quanto

emerge dallo studio dell’Osservatorio Moressa che annualmente indaga l’ambito

del lavoro domestico in Italia. A Bergamo la regolarizzazione a fine 2020 ha portato alla registrazione di oltre 5000 lavoratrici domestiche.

Proroga delle esenzioni per patologia

Regione Lombardia ha approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 4201 del 18 gennaio ulteriori disposizioni in materia di esenzioni dal ticket sanitario. In

pratica, si parla di esenzioni per reddito e per patologia medica.

Invalidità civile: come fare la domanda