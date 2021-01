I dati

Covid, in Lombardia 62 morti e 2.293 positivi: 79 casi in Bergamasca

Sono 44.809 i tamponi effettuati, per una positività del 5,1%: i guariti/dimessi sono 2.161, in calo il saldo delle terapie intensive mentre crescono i ricoveri in reparto

