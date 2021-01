A Siviglia è già Gomez-mania: sui social presidente e ds “ballano” la Papu dance

L'arrivo del Papu Gomez ha scatenato l'entusiasmo e le fantasie dei tifosi del Siviglia: l'ex capitano dell'Atalanta, che nella serata di martedì 26 gennaio ha messo la sua firma al contratto che lo legherà alla società andalusa per i prossimi tre anni, è già un idolo e tutti non vedono l'ora che scenda in campo con la maglia biancorossa in campionato, per confermare o migliorare l'attuale quarto posto, e in Champions League, dove incrocerà la strada del Borussia Dortmund.

L'attesa è senza dubbio per ammirare le sue qualità sul campo, che sono state l'ottimo biglietto da visita presentato a chi lo conosceva poco o non lo conosceva affatto, ma anche per la simpatia che da sempre lo accompagna fuori dal rettangolo di gioco.

C'è da scommetterci: anche in Spagna Gomez sarà un personaggio amatissimo a 360 gradi.

Tra i messaggi dei tifosi, già innamorati della nuova freccia nel già ricco arco di mister Lopetegui, anche diversi meme scherzosi: il più originale, senza dubbio, è quello che ha come sottofondo la "Papu dance", con José Castro e Monchi (presidente e ds del Siviglia) che si esibiscono nel ballo che ha fatto esplodere la popolarità dell'argentino.

Facendo riferimento alla canzone, il presidente Castro ha scherzato ("La conosco, l'ho ascoltata negli ultimi giorni" ndr), ma era serissimo quando alla trasmissione "Paridazo de Cope" ha aggiunto: "Gli ho detto: 'Li vedi quei titoli? Li abbiamo vinti con sacrificio ed è ciò che mi aspetto da te. Noi ti daremo tanto affetto, ma da te ci aspettiamo molto e vogliamo un'altra coppa qui'. Siamo nel miglior periodo dei nostri 131 anni, ma vogliamo sempre di più e l'arrivo del Papu lo dimostra".