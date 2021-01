Scontro governo-Lombardia sui dati, l’Iss a Fontana: “Da maggio segnalati 54 errori”

Cinquantaquattro segnalazioni di errori. Le avrebbe inviate dal mese di maggio 2020 l’Istituto Superiore di Sanità per incompletezze e/o incongruenze alla Regione Lombardia, l’ultima lo scorso 7 gennaio.

Lo fa sapere in una nota lo stesso Iss, tornando così sulla questione del ricalcolo dell’Rt in Lombardia, con le accuse reciproche di errore tra la giunta Fontana e l’Istituto superiore di Sanità.

“La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo “stato clinico”) – spiega l’Iss, riferendosi proprio al dato le cui lacune hanno portato alla sovrastima dell’Rt – è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d’Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021″.

Gli ultimi inserimenti da parte della Regione Lombardia – ricostruisce ancora l’Iss – risalgono alle 10.58 e alle 14.51 del 20 gennaio 2021 con una rettifica dei dati pregressi presenti alla data 13 gennaio 2021: eliminando la segnalazione di una data inizio sintomi in 4.875 casi segnalati; diminuendo di 17.654 casi quelli classificati in precedenza come sintomatici; aumentando di 12.779 casi quelli classificati come asintomatici. Questi i fatti e la cronologia secondo la ricostruzione dell’Istituto.

La replica

“In difficoltà per proprie mancanze, l’Istituto Superiore di Sanità continua a spostare il tiro da quello che è il vero tema, ovvero il mal funzionamento dell’algoritmo per il calcolo dell’Rt”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta quanto sostenuto dall’Istituto Superiore di Sanità.

“Uscite a orologeria – prosegue – con un solo obiettivo: colpire la Lombardia. Non solo dal Governo, ma ora anche da quello che dovrebbe essere un organo terzo come l’Istituto Superiore di Sanità e che invece veste sempre più i panni di una parte politica- Aspettiamo fiduciosi il giudizio del Tar del Lazio – conclude – per dimostrare che abbiamo ragione noi”.