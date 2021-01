Pontirolo, 17enne ruba un’auto e tenta la fuga dai carabinieri: arrestato

Nella notte di lunedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno tratto in arresto per furto aggravato un giovane di 17 anni.

I militari, attivati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, erano alla ricerca di un’utilitaria asportata in serata nel Comune di Pontirolo Nuovo, dove i ladri avevano sfondato una recinzione di un’abitazione per portare via l’autovettura.

Durante le ricerche, i militari hanno individuato la macchina lungo la Strada Provinciale 470, mentre circolava a una velocità anche piuttosto elevata, intimando al guidatore di fermarsi.

Quest’ultimo, dopo un breve inseguimento, ha poi ottemperato all’Alt che gli era stato imposto, permettendo ai Carabinieri di intervenire e fermarlo.

Alla guida i militari hanno trovato un giovane di 17 anni, già con precedenti a suo carico, originario della provincia di Bergamo. È stato condotto in caserma dove, a seguito di ulteriori accertamenti, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e associato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, a una comunità di recupero per minori.