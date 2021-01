Caos martedì mattina nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia dopo l’intervento del presidente Attilio Fontana sulla vicenda dei dati trasmessi al ministero della Salute, che hanno portato la Lombardia in zona rossa per una settimana.

L’atmosfera sì è surriscaldate quando ha preso la parola il consigliere di +Europa, Michele Usuelli, che ha chiesto tutti i dati disaggregati. Usuelli si è quindi inginocchiato davanti ai banchi della giunta e, intanto, M5s e Pd hanno esposto alcuni cartelli per chiedere la verità.

Dai banchi del centrodestra è invece partito il coro: “A lavorare, andate a lavorare”.

Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, è stato costretto a sospendere la seduta, dopo avere prima censurato e poi espulso dall’aula Usuelli, che è stato accompagnato fuori dagli agenti della Digos.

La seduta del Consiglio regionale è ripresa dopo circa mezz’ora, per essere subito nuovamente interrotta e sospesa per l’impossibilità di proseguire i lavori.

Roberto Anelli, capogruppo bergamasco della Lega al Pirellone è tranchant: “Pensavamo di averle viste tutte, ma assistere alla scena del capogruppo del Pd, Fabio Pizzul, nei panni di cameraman improvvisato al centro dell’aula consiliare per conto di giornali online della sinistra è patetico è imbarazzante”. Lo dice evidenziando che in aula, durante la contestazione genuflessa del consigliere Usuelli, Pizzul, ha filmato con una telecamera professionale avuta in prestito dai giornalisti presenti in tribuna ogni scena per poi consegnarla loro. “Che tristezza! – aggiunge Anelli – Altra pagina da dimenticare per le opposizioni in Consiglio Regionale”.