Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina vediamo se il sole resisterà sopra Bergamo e la sua provincia.

ANALISI GENERALE

La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale è responsabile del generale miglioramento del tempo a cui stiamo assistendo anche sulla Lombardia. La bassa pressione sull’Europa centro/orientale continuerà però a pilotare correnti settentrionali sull’Italia che saranno responsabili di qualche precipitazione nevosa sui versanti settentrionali delle Alpi nei prossimi giorni. Da giovedì la tendenza a un indebolimento dell’alta pressione renderà possibile il transito di alcune deboli perturbazioni che porteranno solo un po’ di nuvole in pianura e delle precipitazioni sull’arco alpino. Da confermare un peggioramento più significativo per il fine settimana. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Martedì 26 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sui versanti settentrionali delle Alpi, bel tempo e cieli limpidi sul resto della regione. Nel pomeriggio sole diffuso su tutti i settori, con solo qualche nuvola innocua nel Livignasco. In serata persistono condizioni di bel tempo ovunque e con assenza di nebbie.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 1 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Mercoledì 27 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, nubi sulle Alpi con deboli nevicate su alta Valchiavenna, Valtellina e alta Valcamonica. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, nuvoloso sull’arco alpino con deboli nevicate su Valtellina e alta Valcamonica oltre 500 metri. In serata persistono un po’ di nuvole sulle Alpi con fiocchi di neve sui versanti settentrionali, poco nuvoloso sul resto della regione.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -2 e 0 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Giovedì 28 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino rapido aumento di nubi su tutta la regione con cieli parzialmente nuvolosi in pianura e molto nuvolosi sulle Alpi dove sono previste deboli nevicate oltre 1100 metri su Valchiavenna, Valtellina e Valcamonica. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso sulle Prealpi, molte nubi sulle Alpi con deboli nevicate su Valchiavenna, Valtellina e Valcamonica. Precipitazioni più significative nel Livignasco. In serata tendenza al miglioramento con ampie schiarite in pianura e sulle Prealpi, nuvoloso sull’arco alpino con deboli nevicate sui versanti più settentrionali.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 1 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 6 e 8 °C.