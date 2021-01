Un mazzo di fiori per le vittime della tragedia di Pioltello: “Per non dimenticare”

“In ricordo di Ida, Pierangela e Giuseppina per esprimere ai famigliari il nostro cordoglio e a quanti viaggiavano con loro su quel treno solidarietà e affetto”. Lunedì mattina ha deposto un mazzo di fiori quando ancora il cielo era buio, intorno alle 6.30, il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini, per ricordare la tragedia di Pioltello accaduta il 25 gennaio 2018 in cui persero la vita tre persone e altre 46 rimasero ferite.

Il primo cittadino ha preso il treno delle 6.20 da Capralba e ha raggiunto il suo paese, portando l’omaggio floreale alle tre vittime sulle pietre d’inciampo poste in loro memoria proprio a Caravaggio. “È un semplice gesto per esprimere ai famigliari il nostro immutato cordoglio e a quanti viaggiavano con loro su quel treno solidarietà e affetto – ha scritto sui social Bolandrini -. A distanza di tre anni continuiamo a chiedere giustizia e verità: vogliamo sia fatta piena luce sulle responsabilità di quanto accaduto e sia sempre garantita la sicurezza dei viaggiatori. Dopo le necessarie e dovute indagini riteniamo sia questo il tempo delle risposte chiare e definitive e non certo delle nomine inopportune”.