Un reparto Innovazione che condivide l’approccio design thinking per sviluppare prodotti tecnologici dedicati a tutta la filiera della sicurezza. Una visione imprenditoriale da sempre attenta

ai nuovi ritrovati tecnici per offrire soluzioni antinfortunistiche anche per le condizioni più estreme di lavoro.

A mettere la sua cinquantennale esperienza ancora una volta al servizio dei lavoratori è Rossini di Seriate, PMI con base in provincia di Bergamo, oggi tra i riferimenti nazionali nel settore della progettazione e produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e abbigliamento specifico per il mondo Ho.Re.Ca.

L’azienda ha cambiato nel corso degli ultimi anni il suo approccio nei confronti dello sviluppo di nuove linee e prodotti funzionali grazie alla scelta di avvalersi di una struttura interna di

Sviluppo Prodotto: una “rivoluzione” che è scaturita nella progettazione della nuova FlashUp Hi Vis, la prima giacca Rossini a visibilità attiva dotata di LED integrati, oltre che dei tradizionali elementi riflettenti.

Il tutto in partnership con Osram, leader globale nella produzione d’illuminazione. Sviluppato come giubbotto da lavoro, ma adatto per le sue caratteristiche anche agli sportivi che si

muovono di sera e in condizioni di poca luce, FlashUp offre quella che viene definita visibilità attiva: dispone di led frontali e posteriori perfettamente integrati con il suo design.

Per attivarli basta premere il push button inserito all’interno: in 3 secondi le luci si accendono (e spengono) grazie al power bank collegato al sistema cavi, e ci si rende perfettamente visibili a distanza, al buio e in condizioni climatiche avverse, come ad esempio nebbia e pioggia. Non un semplice giubbotto riflettente, dunque, ma un dispositivo che pensa alla totale sicurezza dell’utilizzatore.

“Alcune situazioni possono essere più pericolose di altre per i lavoratori: pensiamo a chi lavora in esterno e in condizioni di buio o semioscurità, ma anche a tutte le categorie di sportivi che per desiderio e necessità praticano all’aria aperta e magari la sera: motociclisiti, escursionisti, ciclisti, utilizzatori di monopattini elettrici. Generalmente l’abbigliamento protettivo da esterno è caratterizzato da elementi riflettenti: tecnologia funzionale alle esigenze di mercato e rispondente alla normativa EN20471 ma che presenta un grosso problema: devono essere illuminati da una fonte esterna di luce per rendere visibile la persona che lo indossa” dichiara Paolo Magoni, Production & Innovation Manager di Rossini.

“Per questo in Rossini abbiamo sviluppato una tipologia di giubbotto a protezione attiva, mossi dal desiderio di ridurre ulteriormente i rischi professionali e di rendere più sicuro lo stare in esterno, di sera. Abbiamo lavorato diversi mesi prima di arrivare al prodotto finito. Per i Led ci siamo affidati a Osram: i dispositivi sono conformi alle direttive RoHS e REACH, certificati ISO 9000/9001 e offrono illuminazione omogenea e a lunga durata e alimentazione tramite power bank”.

Cento per cento Made in Italy, realizzata in tessuto softshell, traspirante e resistente all’acqua, con un fit confortevole e pratico, la giacca FlashUp è un dispositivo di sicurezza certificato EN 20471:2017, classe 2 con bande rifrangenti applicate, testato secondo DIN EN 60598.

È disponibile in due varianti colore (blu e giallo – blu e arancione alta visibilità) e offre fino a 8 ore di vita per le batterie e fino a 2500 ore di servizio garantite dalle guide di luce. Il modulo è lavabile insieme alla giacca (lavaggio fino a 60° C): il prodotto è garantito fino a 20 cicli di lavaggio. Flashup Hi Res è disponibile nei negozi specializzati in abbigliamento da lavoro.