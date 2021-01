Mindfulness: che cos’è e perchè ci fa bene

“Mollare, non mollare… Spaghetti, non spaghetti… Ti preoccupi troppo per ciò che era e ciò che sarà. C’è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi… è un dono. Per questo si chiama presente.”

Con questa frase [in Kung Fu Panda, 2008], il vecchio saggio Oogway ricorda al panda Po l’importanza del momento presente, del vivere nel qui e ora, tralasciando le ruminazioni su quello che è stato e le preoccupazioni per ciò che sarà. Una frase semplice, ma che racchiude in sé un significato profondo e di fondamentale importanza. Quante volte molti di noi restano “bloccati” nel passato o “paralizzati” pensando al futuro, perdendosi la bellezza del presente?

La mindfulness ci insegna a coltivare la consapevolezza, vivere nel momento presente, portare l’attenzione al qui e ora con intenzionalità, curiosità e in maniera non giudicante per raggiungere condizioni di maggiore benessere psico-fisico.

Presso il Centro Età Evolutiva è possibile intraprendere percorsi volti a ritrovare o mantenere salute e benessere psicologico attraverso la pratica della mindfulness.

I percorsi si rivolgono a bambini, ragazzi, genitori e consentono di gestire le emozioni difficili o problematiche, accettare più serenamente incertezze o cambiamenti, mettere un freno alle abitudini poco sane e rinunciare alla continua lotta per controllare ogni cosa. Diventerà così più facile affrontare le difficoltà quotidiane, apprezzare ciò che si ha e sentirsi “connessi” con gli altri e con il mondo.

La mindfulness è una risorsa preziosa per genitori e figli. Uno strumento unico nel suo genere per aiutare a gestire l’ansia e lo stress che adulti, adolescenti e anche i più piccoli possono sperimentare.

Alcuni suggerimenti di lettura:

– per bambini (3-6 anni): Il super potere della Mindfulness di Barbara Franco (in collaborazione con l’Istituto Italiano per la Mindfulness), 2020

– per bambini (7-12 anni): Oggi sono nuvola, domani arcobaleno di Davide Viola, 2018

– per adolescenti: Rilassati e respira di ElineSnel, 2017

– per giovani e adulti: Qui e ora. Strategie quotidiane di Mindfulness di Ronald D. Siegel, 2012

– per genitori: Il genitore consapevole di JonKabat-Zinn, 2018

Ilaria Rota

Psicologa e psicoterapeuta

ilaria.rota@centroetaevolutiva.it