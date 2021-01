Al via la settimana che ci porta dritti ai giorni della merla. Ivan Malaspina con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale è responsabile del generale miglioramento del tempo a cui stiamo assistendo anche sulla Lombardia. La bassa pressione sull’Europa centro/orientale continuerà però a pilotare correnti settentrionali sull’Italia che saranno responsabili di qualche precipitazione nevosa sui versanti settentrionali delle Alpi nei prossimi giorni e di qualche residua precipitazione nella mattinata di lunedì sui settori nord/orientali. Nella seconda parte della settimana la tendenza a un indebolimento dell’alta pressione renderà possibile il transito di alcune deboli perturbazioni che porteranno un po’ di nuvole in pianura e delle precipitazioni sull’arco alpino. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni nei valori massimi, mentre è atteso un lieve calo dei valori minimi a metà settimana.

Lunedì 25 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sui settori occidentali, ma con tendenza al miglioramento; nuvoloso sul resto della regione con nubi più compatte su alta Valtellina, Valcamonica, Prealpi Bergamasche e Bresciane e zona Garda, dove è possibile qualche debole precipitazione. Nel pomeriggio generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ad eccezione del Livignasco dove insisteranno un po’ di nuvole accompagnate da deboli precipitazioni nevose. Nella sera parzialmente nuvoloso sui versanti settentrionali delle Alpi, bel tempo sul resto della regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Martedì 26 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sui versanti settentrionali delle Alpi, bel tempo e cieli limpidi sul resto della regione. Nel pomeriggio sole diffuso su tutti i settori. In serata persistono condizioni di bel tempo ovunque e con assenza di nebbie.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 1 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Mercoledì 27 gennaio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulle Alpi, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sull’arco alpino con qualche fiocco di neve nel Livignasco, prevalenza di bel tempo sugli altri settori. In serata persistono generali condizioni di bel tempo con qualche nuvola solo sulle Alpi.

Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -2 e 0 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.