Evade dai domiciliari e fornisce false generalità ai carabinieri: arrestato

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 gennaio i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un 46enne della provincia di Bergamo.

L’uomo è stato portato in carcere per evasione dagli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità al momento del controllo.

L’uomo, alla guida di un’utilitaria, è stato notato dai Carabinieri mentre, alle 3.00 di notte, circolava nel centro di Bergamo insieme ad un’altra persona.

Sottoposti a controllo, i due hanno dichiarato di essere sprovvisti di documenti e, pertanto, invitati a fornire le proprie generalità e a compilare la prevista autocertificazione.

Su quest’ultima però, il guidatore ha fornito dei dati che, a seguito di alcuni accertamenti incrociati fatti dai due carabinieri, sono risultate non veritieri. L’uomo infatti, che si chiamava in un altro modo, è risultato essere inoltre sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ad Almenno San Salvatore.

Pertanto, condotto in caserma, ed esperite ulteriori verifiche, il fermato è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione e false attestazioni a Pubblico Ufficiale, in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del Tribunale di Bergamo.