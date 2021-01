ATB e TEB, servizio invernale scolastico potenziato

Da lunedì 25 gennaio e fino a nuove comunicazioni viene applicato il regolare orario scolastico feriale (lunedì-venerdì) su tutta la rete, come da disposizioni dell’Agenzia del Trasporto Pubblico. La nuova programmazione tiene in considerazione il ritorno della didattica in parziale presenza degli istituti superiori e la capienza dei mezzi ridotta al 50%.

Il servizio invernale scolastico è stato potenziato prevedendo ingressi alle ore 8.00 e alle ore 10.00 e uscite alle ore 12.00, 13.00, 14.00 e 15.00, come da indicazioni emerse nei tavoli di coordinamento con l’ufficio scolastico provinciale.

Oltre al potenziamento dei servizi gestiti direttamente, per rinforzare ulteriormente il servizio nell’area urbana, ATB ha richiesto corse aggiuntive ai soci TBSO ed Autoservizi Locatelli, per i collegamenti urbani, e Autotrasporti Zanetti, per i collegamenti scolastici sulle tratte più brevi (Linea 26 e 27).

TEB prosegue con l’applicazione dell’orario scolastico invernale con un tram ogni 15 minuti e intensificazioni fino a 5 minuti nelle ore di punta.

Gli orari aggiornati sono disponibili alle fermate, sui siti atb.bergamo.it e teb.bergamo.it e Google Maps.

Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina correttamente, coprendo naso e bocca, per tutta la durata del viaggio e anche quando si è al telefono.

Autobus, tram e stazioni delle funicolari sono provvisti di dispenser di gel igienizzanti, invitiamo i passeggeri ad utilizzarli.

I mezzi possono trasportare fino al 50% dei passeggeri massimi consentiti, come indicato dagli appositi cartelli. I passeggeri devono occupare per prima cosa i posti a sedere – è consentito l’utilizzo di tutti quelli disponibili- e quindi quelli in piedi distribuendosi a bordo in modo da distanziarsi in modo uniforme.

Autobus, funicolari e tram vengono e puliti quotidianamente – con particolare attenzione per le superfici di contatto – e disinfettati regolarmente con atomizzatori specifici e disinfettanti a base di perossido di idrogeno. L’aerazione a bordo degli autobus è garantita dagli impianti di climatizzazione che consentono di prelevare aria dall’esterno nonché dalla frequente apertura delle porte alle fermate – collocate per i servizi di trasporto pubblico urbano – a breve distanza fra loro.

Sugli autobus la salita è consentita solo dalla porta posteriore e la discesa dalle porte centrali. Non è consentito salire dalla porta anteriore né oltrepassare la catenella che delimita il posto guida.

Sui tram l’accesso è consentito solo dalle porte singole (alle estremità del mezzo) e la discesa dalle porte doppie (centrali).

Resta il divieto di trasporto delle biciclette a bordo dei tram e della Funicolare di San Vigilio.

Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo.

– Assistenza clienti: tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it

– Biglietteria: da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.15; la domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it