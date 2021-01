Servizio delle dipendenze, Luca Moltrasio nuovo direttore all’Asst Bg Ovest

Giovedì è stato espletato il concorso per la valutazione dei candidati iscritti, venerdì la delibera con cui il Direttore Generale, Peter Assembergs, nomina come nuovo Direttore dei SerD dell’ASST Bergamo Ovest, il primo classificato nella terna, Luca Moltrasio, 43 anni, comasco trapiantato a Monza.

L’ASST Bergamo Ovest ha un nuovo Direttore per il Servizio Territoriale delle Dipendenze, meglio noto come SerD: è Luca Moltrasio, 43enne Psichiatra, Dirigente medico dell’ASST San Gerardo di Monza.

Laureatosi nel 2002 in Medicina e Chirurgia alla Bicocca, consegue la Specializzazione in Psichiatria con 70/70 e lode nel 2006 nello stesso Ateneo.

Successivamente ha prestato servizio a diverso titolo alla Clinica San Benetto di Albese con Cassano, alla Comunità per il recupero di tossicodipendenti “Cielo 91” di Orsenigo, all’Istituto Villa Santa Maria – Centro Diurno Neuropsichiatrico, fino all’incarico attuale presso il Dipartimento di Salute Mentale – SS Cure Degenziali.

Nel suo curriculum anche l’attività didattica all’Università Bicocca, nei corsi di Laurea in Neuropsicomotricità e Medicina e Chirurgia come tutor nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria.

Il Servizio territoriale delle Dipendenze della nostra ASST si articola in tre Unità Operative semplici (SerD) con sedi a Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro, e assicura interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da dipendenza, occupandosi di persone con problemi di uso, abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali e di coloro che manifestano altre dipendenze comportamentali (es. gioco d’azzardo patologico, tabagismo, tecnodipendenze, shopping addicting, sexual addiction).

“Continuando il percorso dei Concorsi per Direttori di Struttura Complessa – spiega Peter Assembergs -, particolare rilievo ha il SerD perché impatta su un bisogno molto sentito del territorio. Al giovane neo Direttore i miei auguri di buon lavoro, alla guida di validissimi collaboratori”.

Felice il neo direttore Moltrasio: “Sono molto grato e onorato dell’incarico conferitomi dal Direttore Generale. Con l’aiuto dei miei nuovi colleghi cercherò di dirigere ed organizzare un servizio che prima di tutto si occupi di rispondere a uomini, che nell’esperienza delle dipendenze, a volte cercano il senso della loro sofferenza, partendo da un lavoro che tenda a guarire qualche volta, curare spesso, assistere sempre”.