Schindler’s list, 9-1-1 o Doctor Strange? La tv del 24 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 24 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Onora il padre” e “Andare avanti”. Nel primo, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega…

Nel secondo, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa…

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti di stasera ci saranno: Alessandra Mussolini, che farà un importante annuncio; l’attrice Agostina Belli, che parlerà del giallo legato a sua madre; Nicolò e Jacopo Zenga (fratelli di Andrea del GF Vip), i quali avranno un accesissimo confronto; poi tornerà Federico Fashion Style con sua mamma. I due dovranno affrontare le sfere.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Halloween”: dopo una brutta esperienza, Athena prende in mano la situazione. Mentre Michael è in auto con May e Harry, viene fermato da due poliziotti, uno dei quali si accanisce contro di lui senza motivo… La notte di Halloween, Athena e l’equipe del 118 rispondono ad una chiamata d’emergenza alquanto bizzarra. Una bambina bussa alla porta di un uomo per un “dolcetto o scherzetto” e perde i sensi…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Schindler’s list – La lista di Schindler”; su Italia1 alle 21.20 “Doctor Strange”; su Rai4 alle 21.20 “Before I go to sleep”; su La5 alle 21.10 “The family man”; su Iris alle 21.10 “American histoyry X”

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Snow Bears, vita da orsi”. Coraggiosamente guidati dalla madre, due cuccioli di orso polare devono compiere il loro primo viaggio fino al mare – un viaggio che cambierà loro la vita, denso di insidie e di prove da superare. Dovranno non solo imparare a procacciarsi il cibo da soli, ma lungo il cammino si troveranno ad affrontare molti pericoli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.20 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.