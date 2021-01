In manette 26enne trovato in possesso di droga: secondo arresto in tre giorni

Di nuovo in manette, tre giorni dopo il primo arresto.

Pare non aver imparato la lezione N.R., 26enne di Spirano fermato nella giornata di venerdì 22 gennaio dai carabinieri della stazione di Urgnano e trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish suddivisa in più dosi, probabilmente pronta per essere spacciata.

Al termine di diversi riscontri, i militari dell’Arma hanno perquisito il domicilio del giovane, pregiudicato e nullafacente, scovando la droga.

Solo tre giorni prima era finito in manette a Pognano, dove la Polizia Locale l’aveva sorpreso con cocaina e hashish: a seguito dell’udienza di convalida era stato tuttavia rimesso in libertà, con obbligo di presentazione quotidiana per apporre la firma proprio in caserma ad Urgnano.

Un provvedimento che, evidentemente, non ha provocato alcun ravvedimento, né interrotto la sua attività illecita: a sole 48 ore di distanza da quell’udienza è stato nuovamente arrestato.

Dopo le formalità di rito, venerdì il giovane è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in attesa dell’ennesima convalida dell’arresto, che avrà luogo nella giornata di sabato.