Il discorso di Joe Biden, l’assalto al Campidoglio e la storia di una nazione ancora incompleta

“Questo è il giorno dell’America”.

“Questo è il giorno della democrazia”.

“Un giorno di storia e speranza”.

Con queste brevi frasi dense di significato si è aperto il discorso inaugurale della 46ª presidenza degli Stati Uniti d’America presieduta dal democratico Joe Biden. Certo, non sono concetti nuovi e mai teorizzati dalla mente umana, ma sono comunque parole dallo smodato peso specifico se inscritte e calate nel periodo storico in cui vengono lette.

La cerimonia per lunghi tratti viene ripresa con un’inquadratura a campo medio, talvolta staccando sul primo piano di Biden nei momenti concitati, dando così l’idea allo spettatore (e forse ancor più ai posteri) che quello in atto sia poco più che il solito insediamento quadriennale di un presidente, ma ad un tratto lo stacco va sulla panoramica e il cuore si stringe.

Le folle oceaniche che tappezzano tutto il National Mall a cui i 45 predecessori di Biden ci avevano abituato sono solo un lontano ricordo e al loro posto sono posizionate centinaia di migliaia di bandierine bianche, blu e rosse e i pochi presenti sono distanti e sparsi. Il motivo è ovviamente prevenire che la crescita della curva dei contagi di COVID-19 salga ancor più del preoccupante livello raggiunto nelle settimane precedenti all’insediamento del democratico, causando nel Paese a stelle e strisce più di 415.000 morti, circa diecimila in più che in tutta la 2ª Guerra Mondiale, e la conta sembra non volersi fermare mai.

Non è solo il coronavirus a fare male però.

Quando la panoramica si allarga ancora di più è infatti possibile notare come, per tante bandierine posizionate nel prato, ci siano in ogni dove militari che presidiano il posto armati di tutto punto per evitare che si ripetano atti di inverosimile follia collettiva come quelli del 6 gennaio.

Nelle parole del 79enne di Scranton si avvertono ancora forti i ricordi di quanto successo poco meno di due settimane prima e il riverbero che le accompagna sembra suggerire agli spettatori di tutto il globo come le reali origini di tale disastro non risiedano unicamente nel suo predecessore repubblicano, ma vadano molto oltre.

Biden ha voluto parlare direttamente al cuore del suo Paese, quello stesso che lo ha eletto con la più ampia maggioranza mai ricevuta nella storia da un presidente degli Stati Uniti ma contemporaneamente quello che ora più che mai è uno Stato diviso ed incattivito da condizioni sociali, economiche e politiche che affondano le loro radici in terreni ben più anziani della presidenza Trump.

I risultati delle elezioni del 2016, in quest’ottica, vanno considerati come il prodotto di un lungo e complicato processo di popolarizzazione della politica, unita ad una serie di riforme strutturali ed economiche inutili ed esacerbanti per l’animo americano, il cui unico traguardo è stato quello di far entrare democraticamente alla Casa Bianca un uomo violento e patologicamente bugiardo che, come se non bastasse, durante l’unico golpe della storia degli USA blandiva i riottosi con espressioni tipo “vi voglio bene” o “siete dei patrioti”.

Il senso delle parole di Biden era quindi quello di sottolineare come gli Stati Uniti siano un Paese infranto in mille pezzi ed incoerente nei confronti dei principi di uguaglianza e di democrazia su cui si basa?

Probabilmente no, e la riposta a questa domanda arriva prontamente allo spettatore attraverso i versi della poetessa 22enne afroamericana Amanda Gorman che, salita sul palco poco prima di Biden, parla dell’America non come di una nazione spezzata da lotte interne o dalle sue contraddizioni, bensì come di un’opera ancora incompleta ed in fieri. Tali parole attingono a piene mani dalla cultura e dalle fondamenta (talvolta traballanti) più antiche della cultura statunitense, quelle stesse che hanno portato i padri costituenti a creare un preambolo nella Costituzione in cui si dice apertamente che ogni legge scritta in quel documento è finalizzata alla coesione (tra gli Stati e tra le persone) in modo che questa sia sempre più perfetta, nell’idea di migliorarla piano piano, passo dopo passo.

“A more perfect union” si legge.

L’idea (e il sogno che da essa deriva) di uguaglianza e di pari possibilità targati USA non è infatti da intendere come un cassatorio “noi siamo così”, ma bensì come un “noi vogliamo essere così” e non c’è niente di più patriotticamente americano di questo.

È vero negli States esiste una disparità sociale molto ampia e solo pochi mesi fa un uomo afroamericano veniva soffocato brutalmente da un poliziotto senza una reale ragione, ma il punto della Costituzione, della dichiarazione di indipendenza e del discorso di Biden non è quello di misurare la distanza tra quello che gli Stati Uniti sono e quello che dicono di essere, ma quello di affermare con forza qual è l’obiettivo da raggiungere tutti insieme.

Francesco Costa, vicedirettore de “Il Post” ed esperto di politica statunitense, in merito ha detto: “L’idea è quella di dover lavorare per assomigliare a chi vogliamo diventare e questa è davvero la filosofia americana in purezza ed è quello che, ogni tanto facendo due passi avanti ed uno indietro o peggio uno avanti e tre indietro, ha spinto l’America ad andare sempre avanti nel corso della sua storia; deve anche un po’ essere di conforto e di speranza dopo tutto quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, settimane, mesi e anni”.

Tutto ciò non è garanzia di successo rapido ed indolore, è semplicemente l’idea su cui si basa un grande sogno nazionale e proprio in questo senso sono da intendere i riferimenti alla speranza, alla storia e alla democrazia citati inizialmente di Biden.

Faticosamente, passo dopo passo, fallimento dopo fallimento si può arrivare in qualunque luogo perché non si è mai trattato di “chi si è”, si tratta sempre di “chi si vuole essere” e non c’è nulla di più americano di questo