Covid, in Lombardia 31.809 tamponi e 1.535 nuovi positivi: 73 i casi a Bergamo

A fronte di 31.809 tamponi effettuati, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.178. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80).

I dati di sabato 23 gennaio:

– i tamponi effettuati: 31.809 (di cui 23.512 molecolari e 8.297 antigenici) totale complessivo: 5.414.816

– i nuovi casi positivi: 1.535 (di cui 88 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 444.809 (+2.178), di cui 3.593 dimessi e 441.216 guariti

– in terapia intensiva: 398 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.499 (-80)

– i decessi, totale complessivo: 26.662 (+104)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 466 di cui 216 a Milano città;

Bergamo: 73;

Brescia: 219;

Como: 94;

Cremona: 29;

Lecco: 71;

Lodi: 48;

Mantova: 108;

Monza e Brianza: 119;

Pavia: 107;

Sondrio: 53;

Varese: 96.