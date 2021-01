È stata un’Atalanta da favola quella che è andata in scena alla Scala del calcio, quella che ha affondato la capolista Milan a domicilio con la classica partita perfetta.

La banda di Gasperini ha dominato in lungo e in largo, rischiando praticamente nulla e vincendo con un risultato rotondo che avrebbe potuto avere un passivo ancora maggiore, se non fosse stato per i tanti (troppi) errori sotto porta commessi dagli attaccanti bergamaschi.

di 21 Galleria fotografica Milan-Atalanta









Primo protagonista di una serata da ricordare è stato Josip Ilicic, autore di una gara magnifica: lo sloveno ha inventato calcio con un’eleganza e una sicurezza che solo i grandi campioni riescono a far vedere in occasioni così importanti.

Come detto, il 3-0 sta perfino stretto all’Atalanta, che è passata in vantaggio al 26′ del primo tempo con un colpo di testa di Romero (assist al bacio di Gosens) e da lì in avanti non ha rischiato niente di niente. Anzi, è andata vicino al raddoppio già nel primo tempo, due volte, sempre con Ilicic.

Nella ripresa sempre e solo nerazzurri. Al 53′ lo sloveno ha raddoppiato su rigore (assegnato per una gomitata di Kessie allo stesso Ilicic), poi è iniziata la cascata di occasioni per i bergamaschi che hanno sfiorato la terza marcatura due volte con Zapata (che ha colpito anche un palo) e altre due volte con Ilicic.

Il migliore in campo a San Siro: Josip Ilicic

Poi il 3-0 è arrivato, al 77′, e ha portato la firma di Zapata, smarcato da un assist perfetto di Romero.

Come detto, è stata una grandissima Atalanta, che chiude così il girone d’andata con un punto in più della scorsa stagione. Sognare è lecito.