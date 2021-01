Sofia Goggia perfetta sulle nevi di Crans Montana: sua la discesa libera

Crans Montana è senza dubbio una delle piste più amate dalle fuoriclasse dello sci italiano.

Le quattro vittorie consecutive in combinata di Federica Brignone e il successo di Sofia Goggia nel 2019 rappresentano solo alcuni esempi di un lungo rapporto che lega la squadra azzurra alla località elvetica.

Fra i trionfi che sono rimasti nella storia dello sport tricolore va senza dubbio ricordato quello di Alberto Tomba, che nel 1998 colse la cinquantesima e ultima affermazione della carriera.

Il feeling fra la nazionale italiana e le nevi del Canton Vallese si è rafforzato ulteriormente nella mattinata di venerdì 21 gennaio grazie alla campionessa olimpica Sofia Goggia che si è aggiudicata la prima discesa libera del week-end.

Il forte vento presente lungo il pendio elvetico non ha arrestato la corsa della 28enne di Astino che ha colto la decima vittoria in Coppa del Mondo precedendo di due decimi Ester Ledecka.

In grado di adattarsi al cambio delle condizioni del fondo, la finanziera orobica ha impostato traiettorie particolarmente tese riuscendo a difendersi nei tratti di scorrevolezza a lei meno congeniali.

Seconda piazza per la 25enne di Praga che, oltre ad esser riuscita a far sfogare gli sci nei punti più tecnici, ha mantenuto alta la velocità sul piano lasciandosi alle spalle l’americana Breezy Johnson.

Risultato sorprendente invece per Petra Vhlova che, complice le difficoltà incontrate da Michelle Gisin, ha guadagnato punti pesanti sulle dirette avversarie terminando la competizione in quarta posizione.

Buona prova anche per Federica Brignone che, dopo la scivolata in gigante, è apparsa in ripresa fissando il settimo tempo complessivo davanti alle compagne Nadia Delago e Elena Curtoni, rispettivamente ottava e decima al traguardo.

Giornata in salita infine per Marta Bassino che ha pagato le fatiche di Kranjska Gora terminando con oltre due secondi di ritardo dalla connazionale.

Sofia Goggia proverà ora a rafforzare la propria leadership nella discesa bis in programma nella mattinata di sabato 23 gennaio.