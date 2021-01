Santini-Uci, la partnership si rafforza: linea esclusiva per Decathlon dai colori iridati

La storica partnership tra Santini e l’Union Cycliste Internationale, recentemente rinnovata, si arricchisce di un nuovo progetto: il lancio di una collezione di capi e accessori da ciclismo caratterizzata dai colori iridati, simbolo dei Mondiali UCI.

Disegnata e realizzata da Santini, la linea sarà disponibile da marzo 2021 in esclusiva negli store Decathlon di Italia, Belgio, Ungheria e Svizzera, in corner dedicati e brandizzati Santini & UCI, così come online sul sito web dell’insegna.

La collezione, creata in collaborazione con UCI, includerà la replica della maglia di Campione del Mondo, un completo total black composto da jersey, calzoncino e una gamma di accessori con base nera o bianca. Tutti i capi presentano le iconiche strisce iridate e racchiudono la qualità e il know-how di Santini relativo alla produzione di abbigliamento tecnico da ciclismo, con un prezzo competitivo.

Sia per Santini che per UCI, il lancio di questa nuova collezione realizzata in esclusiva e venduta negli store Decathlon renderà il ciclismo più accessibile, non solo ai ciclisti esperti, ma anche a un pubblico più vasto, come quello dei principianti.

Questa operazione è in linea con il desiderio dell’Union Cycliste Internationale, condiviso con Santini, di sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sul piacere del pedalare e avvicinare sempre più persone alla bicicletta in tutte le sue forme: dalla modalità training allo spostamento in città e al puro svago. Questo concetto è alla base della campagna internazionale Ride and Smile lanciata dalla UCI nel luglio 2019.

Il Presidente dell’UCI David Lappartient ha dichiarato: “L’iniziativa congiunta UCI – Santini in collaborazione con Decathlon è una magnifica opportunità per portare la popolarità del ciclismo oltre il suo pubblico tradizionale. La commercializzazione di articoli di alta qualità, interessanti e a buon prezzo, e identificati dai colori iridati simbolo mondiale del ciclismo, in un’importante insegna, caratterizzata non solo dalla commercializzazione ma anche dall’ideazione e creazione di prodotti per la pratica sportiva, ci consentirà di raggiungere nuove categorie di ciclisti. Ciò è in linea con il nostro desiderio di promuovere il ciclismo in modo più ampio, come delineato nell’Agenda 2022 dell’UCI e alla base della nostra campagna Ride and Smile”.

“La UCI, nel contesto della campagna Ride and Smile, ha scelto Decathlon con l’obiettivo di diffondere la passione per il ciclismo e noi siamo entusiasti di poter collaborare con queste due realtà creando una linea di capi in esclusiva per gli store del colosso di articoli sportivi – ha aggiunto Monica Santini, Amministratore Delegato di Santini Cycling Wear -. Protagonista di questa collezione sarà l’iride: un elemento presente su ogni articolo che la renderà unica e desiderata da tutti gli appassionati delle due ruote”.

Il Category Manager del Ciclismo su strada di Decathlon Italia, Donato Favale: “La partnership commerciale con Santini soddisfa la duplice ambizione di Decathlon Italia di mettere in sella il maggior numero di appassionati di ciclismo e di allacciare delle collaborazioni che consentano di portare a compimento la nostra mission ‘Sport for the many’. L’offerta delineata con Santini e UCI sarà presente nel 75% dei negozi fisici Decathlon sul territorio italiano e nel 100% dell’offerta on line disponibile su decathlon.it”.