Ci avviciniamo al weekend sotto il segno della pioggia. Francesco Sudati ci accomagna scoprire se il tempo migliorerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una vasta depressione con minimo al di sotto di 960 hPa, centrata sulle coste occidentali della Norvegia, convoglia una serie di sistemi frontali di origine atlantiche verso l’Italia e la Lombardia. Tra sabato e domenica torneranno correnti di origine polare marittima accompagnate da un calo delle temperature, specialmente in montagna.

Venerdì 22 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con piogge sparse deboli da Lecchese/Valchiavenna fino al Garda, altrove in temporaneo esaurimento. Neve oltre 800-1000 metri su Lombardia Ovest, oltre 1200-1400 metri su Lombardia Est. Dal pomeriggio marcato peggioramento con precipitazioni generalmente diffuse e moderate, a carattere di rovescio lungo la pedemontana, le Prealpi e l’Appennino; limite neve in calo fino 400-600 metri nelle zone interessate dai rovesci verso sera.

Temperature: Minime stazionarie tra +2/+4 °C; Massime in lieve aumento tra +4/+7 °C.

Sabato 23 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con piogge tra deboli e moderate in esaurimento dall’alba; qualche fugace schiarita su Valtellina, Valchiavenna e Prealpi dalla tarda mattinata. Limite neve oltre 800-1000 metri. Dal pomeriggio ampie schiarite su tutta la Lombardia a partire da ovest, in alternanza a banchi nuvolosi. Non esclusi rovesci serali su Valtellina, Valchiavenna e Prealpi, nevosi oltre 700-900 metri.

Temperature: Minime stazionarie tra +2/+4 °C; Massime in lieve aumento tra +7/+10 °C.

Domenica 24 gennaio 2021

Tempo Previsto: Ulteriore miglioramento con ampi spazi soleggiati durante la giornata e formazione di qualche banco di nebbia notturna o mattutina in Pianura Padana. Aumento della nuvolosità in serata a partire da ovest.

Temperature: Minime in marcato calo; Massime senza variazioni di rilievo.