Nico Rosberg abbraccia l’idea di mobilità elettrica intelligente promossa dalla Bianchi.

L’ex campione del Mondo di Formula 1 è ambassador di E-Omnia, la nuova e-bike della ultracentenaria azienda di Treviglio che risponde alle esigenze di ogni tipo di ciclista: dagli amanti del tourer, ai viaggiatori e cicloturisti, fino a chi utilizza la bicicletta in città anche per gli spostamenti quotidiani, senza dimenticare i biker sempre alla ricerca di un nuovo trail da sfidare.

Foto 2 di 2



“La Formula 1 – spiega Nico Rosberg – mi ha insegnato che c’è sempre una soluzione se si è disposti a cambiare le regole del gioco. Bianchi ha reso il cambiamento del nostro modo di muoverci la propria missione, e quest’idea si sposa con la mia visione di una mobilità più green, un mondo nel quale le e-bike sono parte integrante della soluzione. Ecco perché ho scelto Bianchi. A casa mia, a Monaco, salgo in sella alla mia Bianchi e-Omnia e mi sento subito a mio agio. C’è una e-Omnia ideale per ognuno di noi e grazie all’innovativo configuratore Bianchi è possibile personalizzarla in ogni aspetto. È davvero fantastico!”.

Con il progetto e-Omnia, la rivoluzione elettrica promossa da Bianchi trova applicazione in tre diversi mondi, rispondendo alle esigenze e caratteristiche di ciascuno di essi: City, Tourer e MTB.

“Con un approccio rider-first che avvicina l’utente al processo di sviluppo Bianchi come mai prima d’ora -spiega Claudio Masnata, Marketing Manager dell’azienda di Treviglio -, abbiamo creato il più avanzato configuratore di biciclette 3D online al mondo, con 8.500 combinazioni tra colori, accessori e specifiche tecniche”.

La piattaforma e-Omnia mette a frutto tecnologie innovative per migliorare l’esperienza dell’utente. Le luci integrate posizionate nella parte anteriore, posteriore e laterali sono una caratteristica identificante del progetto e-Omnia, consentendo al ciclista un’ottimale visibilità attiva e passiva in qualsiasi situazione. Le luci integrate anteriori e posteriori emettono 40 Lux, che significa 100 metri di visibilità per il ciclista, e la possibilità di essere visti già ad una distanza di 500 metri.

L’opzione ABS disponibile su selezionati modelli aumenta la sicurezza del ciclista e garantisce un maggior controllo del mezzo sia su strada che sullo sterrato, con maggior stabilità e maneggevolezza in frenata.

L’avanzato sistema motore Bosch Performance Line CX che alimenta tutti i modelli e-Omnia, riduce l’affaticamento e assicura lunghe uscite e massimo divertimento – con zero emissioni CO2.

Tramite un configuratore online sul sito di Bianchi ciascuno ha la possibilità di creare la propria e-Omnia, adattandola perfettamente alle proprie esigenze e potendo scegliere tutte le caratteristiche della propria e-bike, dalla trasmissione a catena o a cinghia all’opzione ABS, dalla predisposizione per le borse fino all’aggiunta del cavalletto.