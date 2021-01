Nasce la Oldrati Gomma Line, la joint venture tra Oldrati Group e Gomma Line

Oldrati Group, gruppo internazionale tra i più importanti nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone, annuncia la joint venture con Gomma Line LCC che ha portato alla nascita di Oldrati Gomma Line.

Questo importante accordo tra due realtà rilevanti nel panorama dell’industria della gomma e non solo, nasce con l’obiettivo di creare sinergie vincenti che porteranno a nuove opportunità nel mercato dell’Est Europa e in Russia. Nel 2019, è stati infatti siglato un accordo di libero scambio tra la Serbia e l’Unione Economica Eurasiatica (il cui paese principale è la Russia), elemento fondamentale per lo sviluppo dei commerci tra i paesi membri.

Gomma Line è presente da circa quindici anni sul mercato con una forte specializzazione nei processi di estrusione e stampaggio della gomma e con siti produttivi in Serbia e Russia, mentre Oldrati Group, con quasi sessant’anni di storia, è uno dei principali gruppi internazionali nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone, stampaggio e assemblaggio ed ha una presenza multi mercato.

La neocostituita Oldrati Gomma Line nasce dalla solida esperienza di Gomma Line nell’ambito della produzione di estrusi in gomma e metallo e dal know-how tecnologico e di innovazione di Oldrati Group.

Questa complementarietà di expertise porterà sicuramente un arricchimento di competenze e dei processi per entrambi i partner. Oldrati Group amplificherà i servizi che offre al mercato e si apre a nuove opportunità grazie ai siti produttivi in territori strategici come Serbia e Russia e, soprattutto, accrescerà il proprio portfolio con soluzioni ancora più diversificate per rispondere alle richieste di clienti nei settori più diversificati quali ad esempio automotive, home appliances, riscaldamento e altri. Oltre a sinergie produttive per la produzione di articoli finiti, l’accordo prevede anche una verticalizzazione della collaborazione, Gomma Line infatti, avrà la possibilità di trarre beneficio dalla Divisione Compounding del Gruppo Oldrati e dalle competenze del Team Materiali, potenziando così la forza della filiera e aumentando il servizio tecnologico sui materiali.

“Siamo davvero soddisfatti di aver dato vita a questa nuova realtà. Fare sistema, portare diversificazione e ampliare le nostre competenze sono approcci che fanno da sempre parte di Oldrati Group. Questa joint venture porterà soprattutto a offrire ai clienti il meglio dell’innovazione e questo è per noi fondamentale” ha dichiarato Manuel Oldrati, Ceo del Gruppo Oldrati.

OLDRATI

Oldrati è un Gruppo internazionale tra i più importanti nella produzione di manufatti in gomma e plastica e silicone. Fondato a Villongo, in provincia di Bergamo nel 1964, è presente in Italia e a livello internazionale con 11 siti produttivi, circa 1600 dipendenti e 155 milioni di euro di fatturato. La continua espansione del Gruppo si realizza con la progressiva integrazione di aziende ad elevato contenuto tecnologico e con la crescente internazionalizzazione.