La poesia dei Pane&Guerra per i 100 anni del Partito Comunista

Per i 100 anni del Partito Comunista una poesia da e per i Pane&Guerra 21 gennaio 2021. L’hanno scritta Stefania Burnelli e Dario Cangelli

Falce e martello

è sequenza binaria

nell’era dei bit

per l’ora di storia,

è tweet e notifica

di un secolo corso

lontano da qui.

Come il compleanno

di un compagno di scuola

segnalato da facebook.

Un tempo che svapora,

un tag per i followers.

Ma falce e martello

è un drappo di stoffa

che sbatte sui volti,

è il canto di gente

che spinge nel giorno

un tempo che cresce.

È un fregio d’orgoglio,

è punta che preme,

che tiene e che geme.

È un’àncora al fondo

di un cielo di stelle.

Non solo un emoji

per esprimere un mood.