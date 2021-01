Fontana: “Lombardia torni arancione, lo dicono i dati”

“La Lombardia deve essere collocata in zona arancione, lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riunita – scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette, a Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze”.

Rincara la dose l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi: “Il Governo prenda atto degli errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i Lombardi a lavorare. Regione Lombardia – aggiunge – utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare i propri cittadini e lo farà fino a quando la situazione non cambierà”.

La posizione della Lombardia è stata espressa anche nel decreto presentato al Tar per chiedere di uscire dalla fascia rossa e tornare in arancione. Il nodo è legato all’indice Rt che nell’ultimo monitoraggio trasmesso era superiore a 1,25 e dunque in base ai nuovi criteri fa scattare automaticamente la fascia più restrittiva. Ma la Lombardia contesta che si tratti di una fotografia reale: “Tale dato è in ritardo rispetto al contagio sia perché è calcolato sui sintomatici, i quali sviluppano i sintomi a distanza di giorni dalla data in cui sono entrati in contatto con il virus, sia perché, proprio non considerando il dato dei contagiati non sintomatici, non fa emergere le catene di trasmissione tra asintomatici che restano occulte”.