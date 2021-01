Esonero Tari 2021: i fioristi lanciano l’appello ai Comuni

Ascom Confcommercio Bergamo si unisce all’appello lanciato a livello nazionale da Federfiori per sostenere la categoria dei negozi di fiori e piante chiedendo l’esonero dal pagamento della Tari per l’anno 2021. Come la stragrande maggioranza delle attività di vicinato e non solo, infatti, anche il mondo dei fioristi è in grande difficoltà economica e, pertanto, chiede un aiuto alle Amministrazioni comunali.

“Siamo consapevoli delle ristrettezze di bilancio in cui i Comuni si trovano ad operare – spiega Adriano Vacchelli, presidente Gruppo Fioristi di Ascom Confcommercio Bergamo – ma chiediamo uno sforzo ulteriore per venire incontro alle difficoltà delle aziende che si traduca non solo in un aiuto economico ma anche in un aiuto morale, nel senso che le aziende si sentano incoraggiate a proseguire l’attività con la consapevolezza di non essere lasciate sole. Per questa ragione, chiediamo l’esonero dal pagamento della Tari per l’anno 2021 e la revisione, con una sostanziale riduzione della tariffa, per gli anni successivi, nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche per la categoria dei fioristi, che fra l’altro è la più vessata sotto questo aspetto”.