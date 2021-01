CostruiamoIlNostroFuturo: messaggio di speranza e coraggio nato dall’impegno degli artigiani

Nato in piena pandemia come un messaggio di speranza e di ottimismo, #CostruiamoIlNostroFuturo è l’espressione di come l’Italia e gli italiani abbiano la forza di volontà di andare oltre questo momento storico tanto critico e difficile e guardare al futuro con occhi nuovi, mettendo al centro la generosità.

#CostruiamoIlNostroFuturo è stata una chiamata a unirsi per costruire insieme un futuro migliore, nel segno dell’innovazione e della sicurezza comune, un progetto che ha trovato inevitabilmente il volto negli artigiani bergamaschi di Confartigianato Imprese Bergamo che durante la prima ondata Covid-19 si sono impegnati nella costruzione del presidio medico avanzato presso la Fiera di Bergamo senza dimenticarsi di essere parte di una comunità.

Un’esperienza forte, di crescita professionale ma soprattutto umana, fatta di coraggio, speranza di ripartire e voglia di mettersi in gioco, raccontata in una video testimonianza raccolta da Utility il brand di sicurezza sul lavoro di Diadora. Ma la riconoscenza per questa impresa ha anche un risvolto concreto, all’interno della campagna #CostruiamoIlNostroFuturo, lanciata congiuntamente con Confartigianato a fine aprile, sono state donate 500 paia di calzature per il lavoro Made n Italy, realizzate dalla storica mano via Diadora, a Caerano di San Marco.

Il presidente di Diadora, Enrico Moretti Polegato, ha così commentato la conclusione del progetto: “grazie a questa iniziativa con Confartigianato siamo stati messi in contatto con realtà che rappresentano la massima espressione del panorama artigiano italiano, capaci di collaborare con straordinaria efficacia in un momento di fortissima difficoltà. Queste aziende incarnano gli stessi valori in cui crede Utility: la collaborazione, la responsabilità di impresa, la passione e la coesione, ma anche la conoscenza e l’innovazione tecnica. Sono un simbolo di un paese resiliente capace di risollevarsi ed è insieme a loro che costruiremo un futuro migliore.”

“La collaborazione con Diadora per #CostruiamoIlNostroFuturo – sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli – ci consente di esaltare il lavoro degli imprenditori artigiani, la qualità dei prodotti e dei servizi che realizzano, lo spirito di solidarietà con cui contribuiscono ad offrire sostegno alla collettività. Sono valori che gli artigiani di Confartigianato Bergamo hanno concretamente testimoniato in questa drammatica emergenza sanitaria e costituiscono una leva fondamentale per ter reagire alla crisi e costruire per l’Italia una nuova stagione di sviluppo”.

“Il 23 marzo scorso ho lanciato l’appello agli artigiani di scendere in campo per la nostra gente. Ero certo di trovare professionisti disponibili, siamo gente concreta e che ha nel DNA la tenacia, ed infatti oltre 300 aziende, ed altrettanti loro collaboratori, sono scese in campo per lavorare, giorno e notte, per compiere il miracolo. Lavoro di squadra, senso del servizio e solidarietà hanno percorso e tracciato la storia di Bergamo e dei suoi artigiani nel corso di questa pandemia. La forza delle realtà bergamasche si è manifestata chiaramente nella lotta al virus con un impegno generoso e sincero. Confartigianato Imprese Bergamo è l’insieme forte e coeso delle singole realtà artigiane che la compongono. È per questo che l’iniziativa realizzata con Diadora per le nostre aziende è estremamente significativa e si configura come la celebrazione del mondo artigiano italiano, dell’operosità e della dedizione delle imprese bergamasche che ogni giorno creano valore per l’Italia.” Commenta Giacinto Giambellini, Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo.