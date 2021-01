Alessio Boni e I Pinguini Tattici Nucleari da Fiorella Mannoia: la tv del 22 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 22 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La musica che gira intorno”. Il programma racconta la musica come colonna sonora della nostra vita attraverso i ricordi, i racconti e le letture d i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Conduce Fiorella Mannoia.

Gli ospiti annunciati stasera sono: Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “I nuovi specializzandi”: Lim chiede a Shaun, Claire e Park di seguire i nuovi aspiranti specializzandi per aiutarla a selezionare i migliori. Di fronte ad estranei, Shaun insulta involontariamente Lea mettendosela contro…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia 1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Freedom – Oltre il confine”.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.40 c’è “10 giorni senza mamma”; su Rai4 alle 21.20 “Blitz – Il film”; su La5 alle 21.05 “Prima ti sposo, poi ti rovino”; su Iris alle 21.10 “La recluta”; e su Italia2 alle 21.20 “Tremors 5: Bloodlines”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Art night” – Correggio e Parmigianino”. Due artisti di immenso valore la cui fama nei secoli ha subito fortune diverse, e che oggi hanno finalmente trovato il loro posto tra i grandi della loro epoca.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.