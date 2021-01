Raccolta dell’umido a Verdellino, Aprica: “Due segnalazioni in sei mesi”

Sabato 16 gennaio Bergamonews ha pubblicato la lettera di una cittadina di Verdellino che denunciava il mancato ritiro dell’umido negli ultimi sei mesi, nonostante le segnalazioni ad Aprica e al Comune di Verdellino. La società Aprica, che svolge il servizio di raccolta rifiuti, risponde oggi alla nostra lettrice.

In relazione alla lettera firmata e pubblicata in data 16 gennaio, si precisa quanto segue.

Dalla ricerca effettuata ci risultano due segnalazioni di mancato ritiro dell’organico: una pervenuta telefonicamente tramite l’Assessore Calenzo (03/08/2020) e l’altra effettuata tramite posta certificata (31/08/2020). Inoltre, l’Assessore Calenzo ha condiviso con Aprica il 6 agosto quella che non può essere considerata una segnalazione, poiché al momento della chiamata il servizio di ritiro dell’organico era ancora in corso.

La Signora ha successivamente contattato ancora Aprica, ma per questioni che esulano da tematiche legate al servizio di raccolta dell’organico. Aprica ha sempre risposto in modo professionale e cortese fornendo tutte le informazioni del caso.

Prendiamo spunto dalla lettera per ricordare a tutti i cittadini di Verdellino che la raccolta porta a porta viene svolta dalle ore 6.00 alle ore 13.00 pertanto, chiediamo che eventuali segnalazioni di disservizio vengano fatte dopo le ore 13.00. Inoltre, facciamo presente che Aprica gestisce le mancate raccolte nell’arco della stessa giornata di svolgimento del servizio, al massimo il giorno successivo, se queste vengono segnalate nei termini e tempi corretti.

Aprica a Verdellino, come in tutti i Comuni in cui gestisce il servizio di raccolta e di igiene del suolo, lavora sempre in sinergia con l’Amministrazione Comunale, al fine di erogare un servizio che rispetti tutti gli standard concordati.

Ringraziamo comunque la gentile lettrice perché attraverso la Sua segnalazione, come quelle di altri cittadini, ci permette di migliorare il servizio e di veicolare informazioni utili.

La società A2A – Bergamo