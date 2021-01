Non si ferma all’alt e investe col motorino agente di Polizia Locale: fermato 36enne

Aveva bevuto troppo per potersi mettere alla guida del suo motorino. Così, quando gli agenti della Polizia Locale di Bergamo gli hanno chiesto di fermarsi, il 36enne P.D. ha tirato dritto. La pattuglia lo ha inseguito e lo ha costretto in una strettoia: per non farsi prendere, l’uomo ha investito con il suo motorino uno degli agenti, procurandogli una forte botta al ginocchio.

Il fatto è accaduto martedì 19 gennaio, intorno alle 20, vicino al Comando di via Coghetti. Il 36enne è stato fermato e sottoposto alla prova dell’etilometro al Comando: il livello di alcool era molto al di sopra dei valori limite stabiliti dalla legge. Inoltre, il suo motorino era anche senza l’obbligatoria assicurazione. Gli sono stati contestati i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e di lesioni aggravate.

Il pubblico ministero ha chiesto che fosse trattenuto nella cella di sicurezza di via Coghetti fino al giorno successivo: mercoledì mattina P.D. è stato processato per direttissima. Il suo arresto è stato convalidato e ora l’uomo ha l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il motorino è stato sequestrato.

Si tratta del secondo arresto in pochi giorni da parte della Polizia Locale nel nuovo anno 2021.