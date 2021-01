L’Unibg non si ferma: corsi di lingua per stranieri residenti e studenti

L’Università di Bergamo cerca di far fronte alla pandemia e all’attuale situazione regionale caratterizzata dalla zona rossa e per tale ragione ancora una volta punta sul digitale per non fermare le proprie attività. Dal 22 febbraio al 28 maggio 2021 verranno organizzati dei corsi di Lingua e Cultura Italiana per stranieri on-line destinati sia a stranieri residenti nel territorio di Bergamo che a studenti.

Saranno ben cinque i percorsi attivati, tra cui un corso generale non intensivo con due lezioni a settimana, un corso di linguaggio economico per chi ha già una discreta dimestichezza con la lingua, un corso di scrittura per migliorare tale abilità, un corso di cultura e infine un corso per parlare in pubblico.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria CIS (martedì e giovedì dalle ore 9.00-12.00; martedì e giovedì dalle ore 14.30-16.00): Centro Competenza Lingue – Università di Bergamo – Via Salvecchio, 19 Ufficio 31 – 24129 Bergamo. Tel. 035-2052407, e-mail: infocis@unibg.it (sito: www.unibg/cis).