Lombardia in zona rossa, attesa per la sentenza del Tar: il punto

È fissata alle 12 l’udienza del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Regione Lombardia per annullare l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 16 gennaio che applica al territorio le restrizioni da zona rossa, il Dpcm del 14 gennaio nella parte in cui definisce i criteri per la classificazione e il decreto ministeriale del 30 aprile sui criteri dell’attività di monitoraggio. Un ricorso che, se accettato, potrebbe fare scuola: sotto accusa, infatti, ci sono gli stessi fattori che portano alla classificazione cromatica di tutte le Regioni d’Italia.

La decisione del giudice monocratico – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – è attesa in serata: nel testo depositato, la Regione chiede “una valutazione cautelare immediata” e “l’abbreviazione dei termini processuali nella misura massima possibile” visto “il regime temporale del provvedimento impugnato”. Ieri, intanto, è arrivato lo stop categorico del ministro Speranza alla possibilità di un’intesa tra Regione e governo per ridurre a una sola settimana la durata della fascia più restrittiva.

La Lombardia rimarrà dunque in rosso fino al 31 gennaio, a meno che il Tar non accolga il ricorso. “Per quanto non sia certamente intenzione dell’amministrazione regionale sottrarre il proprio territorio alle più idonee misure di prevenzione e contenimento del contagio, che costituiscono presidio ineludibile a tutela della salute di tutti i cittadini – si specifica nel ricorso di 23 pagine presentato dagli avvocati del Pirellone – quelle illegittimamente disposte con l’Ordinanza impugnata costituiscono un vulnus gravissimo ed ingiustificato al tessuto economico, sociale e produttivo della Regione: la classificazione nell’ambito della ‘zona rossa’ preclude infatti, come noto, lo svolgimento di una vastissima platea di attività”.

In stallo la deroga chiesta da Bergamo

Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli hanno chiesto una deroga territoriale al ministro della Salute e ai tecnici dell’Istituto superiore di sanità e della Cabina di regia. Lo hanno fatto attraverso un documento inviato a Roma sul “Monitoraggio dei principali indicatori dell’epidemia”, aggiornato al 16 gennaio.

Il documento precisa che “il periodo autunno/inverno, durante il quale altri territori stanno sopportando un’intensa seconda ondata, è stata caratterizzato a Bergamo da valori stabili di incidenza”. Si parla di 61 casi ogni 100 mila abitanti, “decessi in linea o sotto la soglia attesa”, ed un carico del sistema ospedaliero “molto contenuto con una media di ricoveri Covid 480, di cui 48 come terapie intensive”.

Anche i casi nelle Rsa vengono definiti “ridottissimi”, senza avere più determinato “focolai rilevanti”. Merito, secondo i promotori del documento, di “un’immunità di popolazione di ampia diffusione” e del “forte senso di responsabilità dei cittadini, dall’uso della mascherina all’evitare assembramenti”.

Anche l’Automobile club ha sostenuto la richiesta di una deroga, alla luce dei 933.529 veicoli bergamaschi costretta a restare fermi a causa della zona rossa . “È un dovere morale – sostiene il presidente Valerio Bettoni – quello di intervenire e interpretare le attese della popolazione che si muove. Giusto rispettare le regole, ma dobbiamo tener conto delle difficoltà crescenti e sotto gli occhi di tutti”.

Se dal Comune di Bergamo è stata sollecitata una risposta in tempi brevi, al momento la situazione sembra essere in stallo visti i forti dubbi del Ministero.

La petizione sul web

Anche sul portale ‘Change.org’ è stata lanciata una petizione per chiedere una deroga bergamasca alla zona rossa. “Bergamo ha dato – si legge -. Non è giusto e nemmeno tollerabile imporre ancora la zona rossa alla nostra provincia. In Regione Lombardia la nostra è la provincia con i dati di contagio più bassi rispetto alle altre provincie. Bergamo deve essere tolta da questa nuova zona rossa regionale”. Quasi 2 mila le firme raggiunte in poco tempo.