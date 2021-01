Il mercato slow food alla Malpensata diventa permanente

Dopo la sperimentazione di inizio novembre fino a dicembre 2020, ora il mercato di prodotti agricoli dell’associazione Slow Food Bergamo in via San Giovanni Bosco angolo via Zanica alla Malpensata diventerà permanente.

L’ha deliberato la Giunta comunale il 14 gennaio e, così, il Mercato della Terra, sarà fisso ogni mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13.00

Ampia la scelta tra i prodotti che sarà possibile trovare ogni settimana sui banchi delle aziende presenti: dal vino ai salumi, dai formaggi freschi e stagionati alle uova, quindi miele e confetture, senza dimenticare la frutta e la verdura.

Il nuovo mercato è dedicato ai soli produttori a chilometro zero ed aziende del territorio che valorizzeranno i prodotti locali. Non si tratta però “solo” di una nuova apertura, ma di un nuovo ed importante ruolo per il quartiere della Malpensata i cui abitanti potranno godere di un mercato settimanale per compiere la propria spesa. Si tratta di un momento che vuole evidenziare il rapporto virtuoso e diretto tra consumatori e cittadini.

In questa prima edizione i produttori presenti saranno i seguenti:

Azienda Agricola Previtali Marco (Stracchino, salumi);

Azienda Agricola Cavalli Faletti (Vino) ;

Podere Montizzolo (salumi e carne);

Cà di Rüsì (formaggi di capra);

BiOrto (frutta e verdura);

Artemisia di Lucia presso Az. Agr. Le Sorgenti (Artemisia e suoi derivati);

La chiocciola gourmet (lumache e prodotti cosmetici).

L’obiettivo è quello di creare un luogo dove fare la propria spesa e che sia in contemporanea un punto d’incontro del quartiere dove incontrarsi, confrontarsi e conoscere nuove realtà. Un luogo che mantiene l’atmosfera di mercato di quartiere ma che si rinnova e si prepara a nuove sfide.