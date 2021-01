Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni andiamo a vedere che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Una vasta saccatura con fulcro tra le Isole Britanniche e la Norvegia sospinge una primo sistema frontale verso le Alpi e l’Italia. Una seconda perturbazione, ancora più attiva, sopraggiungerà nel corso di venerdì e manterrà tempo perturbato almeno fino al prima parte di sabato.

Giovedì 21 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia cielo coperto con piogge da deboli a moderate su fascia Prealpina (dal Verbano al Garda) ed alta pianura (dal Novarese al Bresciano) e Valchiavenna, generalmente deboli su Valtellina, Pavese, Cremonese e Mantovano: neve oltre 650-850 metri su Lombardia Ovest, oltre 850-1050 su Lombardia Est. Dal meriggio sempre perturbato con precipitazioni da deboli a moderate su Lombardia Ovest, Bergamasco, Bresciano, Valchiavenna e Valtellina; per lo più deboli su alta Valtellina e su Basa Padana dal Pavese al Mantovano. Neve oltre 600-800 metri a Ovest, oltre 800-1000 a Est.

Temperature: minime al piano in lieve aumento con valori compresi tra 1/4°C; massime quasi stazionarie con valori compresi tra 2/5°C.

Venerdì 22 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con qualche fugace schiarita dall’alba: nottetempo piogge tra deboli o moderate da Lecchese/Valchiavenna fino al Garda, generalmente deboli altrove in temporaneo esaurimento. Neve oltre 600-800 metri su Lombardia Ovest, oltre 800-1000 su Lombardia Est. Dal meriggio di nuovo perturbato con precipitazioni generalmente moderate, per lo più deboli sulla Bassa Padana dal Pavese al Mantovano. Limite neve in temporaneo calo fino 400-600 metri a Ovest ed a 550-750 a Est.

Temperature: minime al piano stazionarie con valori compresi tra 0/4°C; massime in lieve aumento con valori tra 2/7°C.

Sabato 23 gennaio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con qualche fugace schiarita su Valtellina, Valchiavenna e Prealpi dalla tarda mattinata: nottetempo piogge tra deboli e moderate in esaurimento dall’alba. Limite neve in rialzo ovunque oltre 700-900 metri. Dal meriggio su tutta la Lombardia molto nuvoloso o quasi coperto con brevi schiarite qua e là in alternanza a banchi nuvolosi. Non esclusi rovesci serali in particolare su Valtellina, Valchiavenna e Prealpi. Neve oltre 750-950 metri.

Temperature: minime al piano quasi stazionarie con valori compresi tra 1/5°C; massime in aumento con valori tra 6/10°C.