Supercoppa Italiana, Qualcosa di speciale o Alice in Wonderland? La tv del 20 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 20 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Juventus e Napoli, valida per la Supercoppa Italiana.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà una nuova puntata della fiction “Made in Italy”. Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi, che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanzamento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà in una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting. Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno organizzare al Parco Sempione un servizio fotografico con i bambini. La giornata dai Missoni prende una piega inaspettata: infatti Irene riesce ad entrare in sintonia con Ottavio e Rosita, che la invitano a pranzo e le rilasciano un’intervista, anche se sostituiscono i capi che erano stati scelti da Ludovica per lo shooting.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.40 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Qualcosa di speciale”; su Italia1 alle 21.20 “Alice in Wonderland”; su Rai4 alle 21.20 “La quinta onda”; su La5 alle 21.05 “Chateau Meroux – Il vino della vita” e su Iris alle 21.10 “Alexander”.

Su Rai5 alle 21 verrà proposto “Grazie Claudio”. Nel settimo anniversario dalla morte, Rai Cultura ricorda il Maestro Claudio Abbado proponendo il concerto prodotto da Mozart 14 che Ezio Bosso diresse il 20 gennaio 2019 in memoria del grande direttore. In programma Rossini, Beethoven e il Prokofiev di Pierino e il lupo con la voce narrante di Silvio Orlando.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball GT”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai